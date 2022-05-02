00:52 02.05.2022 (обновлено: 10:03 02.05.2022)
Пушков предостерег Германию от "безумного" шага
Сенатор Алексей Пушков назвал курс ФРГ на отказ от газа из России к 2024 году безумием
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отказ от российского газа в период 2022-2023 годов стал бы "безумием" для Германии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Курс на отказ от газа из России в 2024 году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим", — написал он в своем Telegram-канале.
Как предположил Пушков, указанная задача невыполнима вообще, даже к 2027 году, как это заявлено Евросоюзом.
"Но, что касается 2022-2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чем вполне справедливо пишет "Шпигель". Именно такой анализ я называю "вынужденным реализмом", — резюмировал он.
Как ранее сообщил немецкий журнал Der Spiegel, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России к концу года только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.