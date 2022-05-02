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Пушков предостерег Германию от "безумного" шага - РИА Новости, 02.05.2022
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Пушков предостерег Германию от "безумного" шага
Пушков предостерег Германию от "безумного" шага - РИА Новости, 02.05.2022
Пушков предостерег Германию от "безумного" шага
Отказ от российского газа в период 2022-2023 годов стал бы "безумием" для Германии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T00:52
2022-05-02T10:03
в мире
россия
германия
алексей пушков
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отказ от российского газа в период 2022-2023 годов стал бы "безумием" для Германии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков."Курс на отказ от газа из России в 2024 году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим", — написал он в своем Telegram-канале.Как предположил Пушков, указанная задача невыполнима вообще, даже к 2027 году, как это заявлено Евросоюзом."Но, что касается 2022-2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чем вполне справедливо пишет "Шпигель". Именно такой анализ я называю "вынужденным реализмом", — резюмировал он.Как ранее сообщил немецкий журнал Der Spiegel, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России к концу года только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html
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в мире, россия, германия, алексей пушков, владимир путин, газпром
00:52 02.05.2022 (обновлено: 10:03 02.05.2022)
 
Пушков предостерег Германию от "безумного" шага

Сенатор Алексей Пушков назвал курс ФРГ на отказ от газа из России к 2024 году безумием

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Отказ от российского газа в период 2022-2023 годов стал бы "безумием" для Германии, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Курс на отказ от газа из России в 2024 году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим", — написал он в своем Telegram-канале.
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Как предположил Пушков, указанная задача невыполнима вообще, даже к 2027 году, как это заявлено Евросоюзом.
"Но, что касается 2022-2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чем вполне справедливо пишет "Шпигель". Именно такой анализ я называю "вынужденным реализмом", — резюмировал он.
Как ранее сообщил немецкий журнал Der Spiegel, Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей "голубого топлива" из России к концу года только при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
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