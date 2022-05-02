https://ria.ru/20220502/bayden-1786555450.html

В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена

В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена - РИА Новости, 02.05.2022

В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена

Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:05

2022-05-02T16:05

2022-05-02T17:06

в мире

украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин."С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — объяснил специалист.Поток американской "помощи" на Украину — попытка раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной, подчеркнул он.На прошлой неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на "беспрецедентную помощь" Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220501/bayden-1786482410.html

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, джо байден