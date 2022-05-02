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В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена - РИА Новости, 02.05.2022
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В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена
В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена - РИА Новости, 02.05.2022
В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена
Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:05
2022-05-02T17:06
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин."С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — объяснил специалист.Поток американской "помощи" на Украину — попытка раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной, подчеркнул он.На прошлой неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на "беспрецедентную помощь" Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220501/bayden-1786482410.html
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в мире, украина, сша, джо байден
16:05 02.05.2022 (обновлено: 17:06 02.05.2022)
 
В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена

GT: Байден согласился на поддержку Киева в угоду ЕС, но вопреки желанию американцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.
"С одной стороны, Байден столкнулся с внутренним экономическим давлением, он обманывает избирателей, что США не будут вступать в украинский конфликт. С другой, Белый дом вынужден выражать большую поддержку Украине, так как этого хотят американские союзники", — объяснил специалист.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 19:12
Американцев разозлило решение Байдена по Украине
Поток американской "помощи" на Украину — попытка раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной, подчеркнул он.
На прошлой неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на "беспрецедентную помощь" Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
Демократы отменили демократию
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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