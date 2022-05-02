В Китае рассказали, как помощь Киеву обернулась ловушкой для Байдена

16:05 02.05.2022 (обновлено: 17:06 02.05.2022)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.
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Поток американской "помощи" на Украину — попытка раздуть кризис и закрыть пространство для переговоров между Россией и Украиной, подчеркнул он.
На прошлой неделе Байден объявил, что направил в конгресс запрос о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов финансирования на "беспрецедентную помощь" Украине в сферах обороны, безопасности, а также на гуманитарную поддержку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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