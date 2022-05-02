https://ria.ru/20220502/aviatsiya-1786577486.html

Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ

Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022

Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ

Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:52

2022-05-02T19:52

2022-05-02T19:52

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.Он добавил, что артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и украинской военной техники.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786434634.html

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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины