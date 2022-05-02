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Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
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Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ
Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ
Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:52
2022-05-02T19:52
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.Он добавил, что артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и украинской военной техники.
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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
19:52 02.05.2022
 
Авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения ВСУ

МО РФ: авиация России поразила 13 опорных пунктов сосредоточения живой силы Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Авиация РФ за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал генерал.
Он добавил, что артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и украинской военной техники.
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