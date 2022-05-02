https://ria.ru/20220502/armeniya-1786550839.html

В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам

В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам - РИА Новости, 02.05.2022

В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам

Глава комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян заявила, что полиция применяет неравную силу к участникам акций РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:21

2022-05-02T15:21

2022-05-02T15:21

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ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян заявила, что полиция применяет неравную силу к участникам акций противников премьера Никола Пашиняна."Сегодня с утра получаю сообщения о случаях применения несоразмерной полицейской силы в отношении наших соотечественников, поднимающих голос протеста в разных частях столицы. Следя также за распространяемыми СМИ видеоматериалами, я констатировала, что полиция буквально избивает граждан Армении, которые реализуют свое конституционное право на мирные собрания", - написала Товмасян в соцсетях.По ее словам, в ходе беседы эксперта комиссии с руководителем службы скорой помощи начальник службы сообщил, что один из граждан получил травму ноги, проходят необходимые исследования, еще у одного есть ушибы."Внимательно слежу за развитием событий и еще раз напоминаю, что основной целью полиции должна быть защита прав человека, уважение достоинства человека, основных прав и свобод личности... Генпрокуратура Армении должна сделать свой шаг, отреагировав возбуждением соответствующих дел на явно незаконные действия полиции, а также дать соответствующую квалификацию действиям начальника и сотрудников Службы госохраны (Службы национальной безопасности)", - отметила Товмасян.Депутат добавила, что в связи с вышеназванными действиями полиции она направила соответствующие письма генеральному прокурору Армении и международным структурам.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

https://ria.ru/20220501/protest-1786496769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786537362.html

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в мире, здоровье - общество, армения, нагорно-карабахская республика, ереван, генеральная прокуратура рф