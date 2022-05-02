В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам
Глава комиссии по правам человека парламента Армении заявила о насилии к оппозиционерам
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЗадержание участников объединенного митинга оппозиции в Ереване
Задержание участников объединенного митинга оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Глава комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян заявила, что полиция применяет неравную силу к участникам акций противников премьера Никола Пашиняна.
"Сегодня с утра получаю сообщения о случаях применения несоразмерной полицейской силы в отношении наших соотечественников, поднимающих голос протеста в разных частях столицы. Следя также за распространяемыми СМИ видеоматериалами, я констатировала, что полиция буквально избивает граждан Армении, которые реализуют свое конституционное право на мирные собрания", - написала Товмасян в соцсетях.
По ее словам, в ходе беседы эксперта комиссии с руководителем службы скорой помощи начальник службы сообщил, что один из граждан получил травму ноги, проходят необходимые исследования, еще у одного есть ушибы.
"Внимательно слежу за развитием событий и еще раз напоминаю, что основной целью полиции должна быть защита прав человека, уважение достоинства человека, основных прав и свобод личности... Генпрокуратура Армении должна сделать свой шаг, отреагировав возбуждением соответствующих дел на явно незаконные действия полиции, а также дать соответствующую квалификацию действиям начальника и сотрудников Службы госохраны (Службы национальной безопасности)", - отметила Товмасян.
Депутат добавила, что в связи с вышеназванными действиями полиции она направила соответствующие письма генеральному прокурору Армении и международным структурам.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.