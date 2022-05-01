https://ria.ru/20220501/zdorove-1786497792.html

Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:33

2022-05-01T22:33

2022-05-01T22:37

владимир путин

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе "множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина".На это министр посоветовал: "спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша"."Думаю, вы поймете, о чем идет речь", - добавил Сергей Лавров.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон