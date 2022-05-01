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Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина - РИА Новости, 01.05.2022
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Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:33
2022-05-01T22:37
владимир путин
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе "множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина".На это министр посоветовал: "спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша"."Думаю, вы поймете, о чем идет речь", - добавил Сергей Лавров.
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владимир путин, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
22:33 01.05.2022 (обновлено: 22:37 01.05.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина

Лавров о здоровье Путина: спросите иностранных глав, которые общались с ним недавно

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе "множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина".
На это министр посоветовал: "спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша".
"Думаю, вы поймете, о чем идет речь", - добавил Сергей Лавров.
 
Владимир ПутинРоссияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
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