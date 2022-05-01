https://ria.ru/20220501/zdorove-1786497792.html
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:33
2022-05-01T22:33
2022-05-01T22:37
владимир путин
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента России Владимира Путина, посоветовал обратиться к иностранным лидерам, которые общались с президентом РФ в последнее время.В интервью итальянской телекомпании "Медиасет" российскому министру был задан вопрос о существовании на Западе "множества гипотез о состоянии здоровья президента России Владимира Путина".На это министр посоветовал: "спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша"."Думаю, вы поймете, о чем идет речь", - добавил Сергей Лавров.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
22:33 01.05.2022 (обновлено: 22:37 01.05.2022)
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров о здоровье Путина: спросите иностранных глав, которые общались с ним недавно