https://ria.ru/20220501/zakon-1786458420.html

Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП

Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:57

2022-05-01T15:57

2022-05-01T15:57

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предлагается общая формулировка, не конкретизирующая вид учреждения, которому будут передаваться функции оператора информсистемы. Как отмечали разработчики, это позволит возлагать такие функции на любое учреждение, подведомственное Минпромторгу России.Документом также устанавливаются полномочия правительства по утверждению правил предоставления государственным фондам развития промышленности средств федерального бюджета для финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме субсидий на иные цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/banki-1786454653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин