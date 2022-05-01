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Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП
Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:57
2022-05-01T15:57
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП).Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предлагается общая формулировка, не конкретизирующая вид учреждения, которому будут передаваться функции оператора информсистемы. Как отмечали разработчики, это позволит возлагать такие функции на любое учреждение, подведомственное Минпромторгу России.Документом также устанавливаются полномочия правительства по утверждению правил предоставления государственным фондам развития промышленности средств федерального бюджета для финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме субсидий на иные цели.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
15:57 01.05.2022
 
Путин подписал закон о праве Минпромторга передать функции оператора ГИСП

Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу передать функции оператора ГИСП

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предлагается общая формулировка, не конкретизирующая вид учреждения, которому будут передаваться функции оператора информсистемы. Как отмечали разработчики, это позволит возлагать такие функции на любое учреждение, подведомственное Минпромторгу России.
Документом также устанавливаются полномочия правительства по утверждению правил предоставления государственным фондам развития промышленности средств федерального бюджета для финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в форме субсидий на иные цели.
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