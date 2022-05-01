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Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов - РИА Новости, 01.05.2022
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Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов
Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов - РИА Новости, 01.05.2022
Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:48
2022-05-01T15:48
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон позволит решить проблемы с синдицированными кредитами в тех случаях, когда возникают риски прекращения финансирования из-за того, что один из участвующих в синдикате российских банков попал под санкции или иностранный банк перестал выполнять свои обязательства по финансированию проекта.Закон разрешает осуществлять без ограничений валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), а также с передачей или возвратом денег по такому соглашению. Соглашение о финансировании участия в кредите позволит снизить кредитный риск за счет софинансирования от внешнего участника.До принятия закона резиденты были обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, или на счета, открытые в банках за рубежом, валюты РФ в доле, определяемой правительством России, по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки. Закон исключает в этих случаях такое условие, как обязательность оформления паспорта сделки.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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экономика, владимир путин
15:48 01.05.2022
 
Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов

Путин подписал закон о снижении санкционных рисков для синдицированных кредитов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволит решить проблемы с синдицированными кредитами в тех случаях, когда возникают риски прекращения финансирования из-за того, что один из участвующих в синдикате российских банков попал под санкции или иностранный банк перестал выполнять свои обязательства по финансированию проекта.
Закон разрешает осуществлять без ограничений валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), а также с передачей или возвратом денег по такому соглашению. Соглашение о финансировании участия в кредите позволит снизить кредитный риск за счет софинансирования от внешнего участника.
До принятия закона резиденты были обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, или на счета, открытые в банках за рубежом, валюты РФ в доле, определяемой правительством России, по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки. Закон исключает в этих случаях такое условие, как обязательность оформления паспорта сделки.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Здание Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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