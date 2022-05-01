Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов
Путин подписал закон о снижении санкционных рисков для синдицированных кредитов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволит решить проблемы с синдицированными кредитами в тех случаях, когда возникают риски прекращения финансирования из-за того, что один из участвующих в синдикате российских банков попал под санкции или иностранный банк перестал выполнять свои обязательства по финансированию проекта.
Закон разрешает осуществлять без ограничений валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), а также с передачей или возвратом денег по такому соглашению. Соглашение о финансировании участия в кредите позволит снизить кредитный риск за счет софинансирования от внешнего участника.
До принятия закона резиденты были обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, или на счета, открытые в банках за рубежом, валюты РФ в доле, определяемой правительством России, по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки. Закон исключает в этих случаях такое условие, как обязательность оформления паспорта сделки.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.