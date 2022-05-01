https://ria.ru/20220501/zakon-1786457370.html

Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов

Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов - РИА Новости, 01.05.2022

Власти снижают санкционные риски для синдицированных кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:48

2022-05-01T15:48

2022-05-01T15:48

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение рисков, возникающих из-за санкций для финансирования в рамках синдицированных кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон позволит решить проблемы с синдицированными кредитами в тех случаях, когда возникают риски прекращения финансирования из-за того, что один из участвующих в синдикате российских банков попал под санкции или иностранный банк перестал выполнять свои обязательства по финансированию проекта.Закон разрешает осуществлять без ограничений валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), а также с передачей или возвратом денег по такому соглашению. Соглашение о финансировании участия в кредите позволит снизить кредитный риск за счет софинансирования от внешнего участника.До принятия закона резиденты были обязаны обеспечить получение на свои счета, открытые в уполномоченных банках, или на счета, открытые в банках за рубежом, валюты РФ в доле, определяемой правительством России, по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки. Закон исключает в этих случаях такое условие, как обязательность оформления паспорта сделки.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220501/rgb-1786455349.html

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экономика, владимир путин