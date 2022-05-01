https://ria.ru/20220501/zakon-1786454117.html

Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ

Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:12

2022-05-01T15:12

2022-05-01T15:12

общество

госдума рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учебу остается без средств к существованию.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Предыдущая редакция закона "О страховых пенсиях" предусматривала приостановление выплаты на этот период. Принятый закон предусматривает введение дополнительных гарантий пенсионного обеспечения для этой категории лиц, предусмотрев особый упрощенный порядок возобновления выплаты им пенсии при поступлении с 1 сентября года окончания школы на очное обучение в другую образовательную организацию.Как ранее пояснила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, детям пенсия по потере кормильца будет назначаться автоматически, то есть, им не нужно будет доказывать факт своего иждивения. "Это касается детей в возрасте до 18 лет", - добавляла она.

https://ria.ru/20220418/pensii-1784139684.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, владимир путин, россия