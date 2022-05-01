Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ
Президент Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на исключение ситуаций, когда получатель пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учебу остается без средств к существованию.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предыдущая редакция закона "О страховых пенсиях" предусматривала приостановление выплаты на этот период. Принятый закон предусматривает введение дополнительных гарантий пенсионного обеспечения для этой категории лиц, предусмотрев особый упрощенный порядок возобновления выплаты им пенсии при поступлении с 1 сентября года окончания школы на очное обучение в другую образовательную организацию.
Как ранее пояснила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, детям пенсия по потере кормильца будет назначаться автоматически, то есть, им не нужно будет доказывать факт своего иждивения. "Это касается детей в возрасте до 18 лет", - добавляла она.
Теперь те, кто обучается по очной форме обучения и на день смерти своего кормильца не работали, тоже не должны подтверждать факт своего иждивения. Пенсия по потере кормильца назначается им автоматически, но это категория расширена не старше, чем до 23 лет.