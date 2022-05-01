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Две трети японских компаний пострадали от событий на Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2022
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Две трети японских компаний пострадали от событий на Украине, показал опрос
Две трети японских компаний пострадали от событий на Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.05.2022
Две трети японских компаний пострадали от событий на Украине, показал опрос
Более 66% японских компаний уже ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T17:44
2022-05-01T17:44
в мире
япония
экономика
украина
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Более 66% японских компаний уже ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и товаров, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Teikoku Databank.Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля. В нем приняла участие 9061 компания.В частности, среди опрошенных компаний, 50,4% ответивших заявили о "сложности приобретения объемов необходимых материалов", а 66,3% респондентов ответили о "негативном влиянии в связи с увеличением цен", в частности, на топливо.В связи с этим, 46,9% компаний планируют "переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта", а 20,4% - "искать альтернативу".Согласно последним прогнозам японских СМИ, в период с января по июль этого года цены на более чем 6 тысяч наименований товаров в Японии повысились или повысятся на 11-15% в частности, в связи с санкционными ограничениями против России в свете событий на Украине.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список Японии против России включает 499 физических лиц и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/gaz-1786468929.html
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в мире, япония, экономика, украина
17:44 01.05.2022
 
Две трети японских компаний пострадали от событий на Украине, показал опрос

Teikoku Databank: более 66% японских компаний страдают от событий на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на одной из улиц в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Более 66% японских компаний уже ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и товаров, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Teikoku Databank.
Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля. В нем приняла участие 9061 компания.
В частности, среди опрошенных компаний, 50,4% ответивших заявили о "сложности приобретения объемов необходимых материалов", а 66,3% респондентов ответили о "негативном влиянии в связи с увеличением цен", в частности, на топливо.
В связи с этим, 46,9% компаний планируют "переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта", а 20,4% - "искать альтернативу".
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Согласно последним прогнозам японских СМИ, в период с января по июль этого года цены на более чем 6 тысяч наименований товаров в Японии повысились или повысятся на 11-15% в частности, в связи с санкционными ограничениями против России в свете событий на Украине.
К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список Японии против России включает 499 физических лиц и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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