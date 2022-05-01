https://ria.ru/20220501/vooruzheniya-1786494545.html

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117 - РИА Новости, 01.05.2022

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117

США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники, об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:25

2022-05-01T21:25

2022-05-01T21:25

греция

сша

в мире

вооружения

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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники, об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и генеральный штаб национальной обороны Греции.Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу излишков военной продукции США (Excess Defense Articles - EDA)."Партнерство в области обороны США и Греции сильнее, чем когда-либо", - написал Пайетт.Греческий генштаб сообщил, что бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии.

https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html

греция

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греция, сша, в мире, вооружения