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США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117
США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117 - РИА Новости, 01.05.2022
США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117
США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники, об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:25
2022-05-01T21:25
2022-05-01T21:25
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вооружения
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АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117, доставленных в порт Салоники, об этом сообщили в Twitter американский посол в Греции Джеффри Пайетт и генеральный штаб национальной обороны Греции.Пайетт заявил, что к концу 2022 года США бесплатно предоставят Греции в общей сложности 1200 бронетранспортеров в рамках программы поставок за границу излишков военной продукции США (Excess Defense Articles - EDA)."Партнерство в области обороны США и Греции сильнее, чем когда-либо", - написал Пайетт.Греческий генштаб сообщил, что бронетранспортеры "значительно укрепят возможности" сухопутной армии.
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греция, сша, в мире, вооружения
США передали Греции 130 бронетранспортеров M1117
Посол в Греции Пайетт сообщил, что Вашингтон передал Афинам 130 бронетранспортеров M1117