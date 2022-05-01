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Польша передала Украине 232 танка Т-72, самоходные гаубицы и беспилотники - РИА Новости, 01.05.2022
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Польша передала Украине 232 танка Т-72, самоходные гаубицы и беспилотники
Польша передала Украине 232 танка Т-72, самоходные гаубицы и беспилотники - РИА Новости, 01.05.2022
Польша передала Украине 232 танка Т-72, самоходные гаубицы и беспилотники
Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:39
2022-05-01T19:39
в мире
польша
украина
вооружения
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ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24."Решение Польши передать 232 своих танка Т-72Ь1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине", - говорится в Twitter visegrad24."Польская помощь также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы", - отмечает информационный ресурс.Данную информацию косвенно подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, перепостив сообщение visegrad24 в своем аккаунте в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, польша, украина, вооружения
19:39 01.05.2022
 
Польша передала Украине 232 танка Т-72, самоходные гаубицы и беспилотники

Польша передала Украине 232 танка Т-72, ПЗРК, РСЗО, самоходные гаубицы и беспилотники

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.
"Решение Польши передать 232 своих танка Т-72Ь1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине", - говорится в Twitter visegrad24.
"Польская помощь также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы", - отмечает информационный ресурс.
Данную информацию косвенно подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, перепостив сообщение visegrad24 в своем аккаунте в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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