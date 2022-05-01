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Шольц выступил против односторонних шагов Берлина по поставкам оружия Киеву
Шольц выступил против односторонних шагов Берлина по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 01.05.2022
Шольц выступил против односторонних шагов Берлина по поставкам оружия Киеву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против того, чтобы Германия предпринимала односторонние шаги в вопросе поставок оружия Украине, свои действия Берлин... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:20
2022-05-01T14:20
2022-05-01T14:20
в мире
нато
украина
bild
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
олаф шольц
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против того, чтобы Германия предпринимала односторонние шаги в вопросе поставок оружия Украине, свои действия Берлин координирует с союзниками."Я принимаю решения быстро и согласованно с нашими союзниками. Поспешные действия и односторонние шаги с немецкой стороны сомнительны", - заявил политик изданию Bild.Согласно последнему опросу института изучения общественного мнения INSA, проведенного для издания Bild, работой Шольца недовольны рекордные 54% немцев, а поддерживают его 32%. "Данные опросов стоит принимать к сведению, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, это может быть чрезвычайно опасным особенно в вопросах войны и мира", - считает канцлер.Во внешнеполитическом ведомстве РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220428/vooruzhenie-1785912299.html
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РИА Новости
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в мире, нато, украина, bild, дмитрий песков (спецпредставитель президента), олаф шольц
Шольц выступил против односторонних шагов Берлина по поставкам оружия Киеву
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что координирует с союзниками решения по поставкам оружия Киеву