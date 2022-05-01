https://ria.ru/20220501/spetsoperatsiya-1786495418.html

День 67: эвакуация с "Азовстали", удар по аэродрому в Одессе и конгресс США

День 67: эвакуация с "Азовстали", удар по аэродрому в Одессе и конгресс США - РИА Новости, 01.05.2022

День 67: эвакуация с "Азовстали", удар по аэродрому в Одессе и конгресс США

Эвакуация мирных жителей с прилегающих территорий завода "Азовсталь" в Мариуполе, где сконцентрированы силы украинских нацистов, прошла 30 апреля и 1 мая - на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:33

2022-05-01T21:33

2022-05-01T21:40

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Эвакуация мирных жителей с прилегающих территорий завода "Азовсталь" в Мариуполе, где сконцентрированы силы украинских нацистов, прошла 30 апреля и 1 мая - на 67-й день операции на Украине. Кроме того, российские военные нанесли удар по складу на аэродроме в Одессе, а в конгресс США внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины.Эвакуация из "Азовстали"Как в воскресенье утром сообщило Министерство обороны России, 30 апреля из домов рядом с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе вышли 46 мирных жителей: был установлен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, из близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов вышли две группы гражданских лиц. Днем 30 апреля вышло 25 местных жителей, с наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека.Уже вечером в Министерстве обороны РФ сообщили, что с территории завода "Азовсталь" эвакуированы 80 гражданских лиц. Там уточнили, что подразделениями российских ВС и народной милиции ДНР для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался "режим тишины".Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.Эвакуированные лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, передаются представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Корреспондент РИА Новости подтвердил, что люди, эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов в Мариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР - в РФ или на подконтрольную Киеву территорию.Эвакуированные об "Азовстали"Житель Мариуполя, вышедший из прилегающих к комбинату кварталов, рассказал, что еще около 300 мирных жителей могут оставаться на территории завода "Азовсталь" и рядом с ним.Жительница Мариуполя, покинувшая прилегающие к комбинату кварталы, отметила, что украинские формирования не предлагали мирным жителям покинуть территорию комбината, говоря, что "нет гарантий" по поводу выхода.Сотрудница "Азовстали" Наталья Усманова, вывезенная во время эвакуации с завода в воскресенье, рассказала журналистам, что украинские военные говорили, что на заводе "Азовсталь" находится генерал из числа наемников, поддерживавший связь с Владимиром Зеленским.Военный аэродром ОдессыМинистерство обороны в ходе утреннего брифинга сообщило, что ракетами "Оникс" на военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил, что российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре района сосредоточения украинских войск и три склада их вооружения.Кроме того, российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 145 самолётов и 112 вертолётов, а также около 700 украинских беспилотников.Продолжились обстрелы с украинской стороны населенных пунктов ДНР и ЛНР: удар нанесен по железнодорожной инфраструктуре Ясиноватой, обстрелами подверглись Горловка и Донецк.Американские законодатели и танкиСтало известно о визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Киев, в ходе которого она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот наградил ее орденом княгини Ольги (выдается женщинам за значительные заслуги в научной, государственной, производственной, образовательной деятельности). Пелоси же орден был вручен "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины".Позже американский политик сообщила, что конгрессмены США ведут работу над запросом президента Джо Байдена о выделении беспрецедентных 33 миллиардов долларов для оказания дополнительной помощи Украине.Поступила и другая инициатива - член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.Как говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте конгрессмена, в случае одобрения данная инициатива "уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины".Кроме того, Польша передала Украине 232 танка Т-72М1, переносные зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.На этом фоне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, и они уже не прячутся.

https://ria.ru/20220501/azovstal-1786438937.html

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786465231.html

https://ria.ru/20220501/bayden-1786482410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, нэнси пелоси, украина, сша, россия, конгресс сша, оон