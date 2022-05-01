https://ria.ru/20220501/sledstvie-1786425346.html

СК опросил больше тысячи жителей Счастья в ЛНР по делу о геноциде

СК опросил больше тысячи жителей Счастья в ЛНР по делу о геноциде - РИА Новости, 01.05.2022

СК опросил больше тысячи жителей Счастья в ЛНР по делу о геноциде

Следователи СК РФ опросили уже более 1 тысячи жителей города Счастье в ЛНР в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются украинские войска,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:05

2022-05-01T10:05

2022-05-01T10:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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украина

лнр

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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили уже более 1 тысячи жителей города Счастье в ЛНР в рамках уголовного дела по фактам геноцида, в котором обвиняются украинские войска, открывавшие огонь "в целях полного уничтожения русских", сообщил РИА Новости представитель СК РФ, работающий на месте."Сейчас в городе Счастье продолжают работать наши следователи. Они фиксируют разрушения от обстрелов со стороны украинских войск, люди сдают фрагменты разорвавшихся и неразорвавшихся боеприпасов. Опрашиваются свидетели и пострадавшие - собраны показания уже свыше тысячи мирных жителей", - сказал собеседник агентства.Военные следственные органы СК РФ возбудили 18 апреля уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение).По данным СК РФ, в нарушение требований Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 09.12.1948) украинские военные с конца февраля неоднократно вели огонь по жилым кварталам города Счастье ЛНР "в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения".В результате погибли мирные граждане, травмы различной степени тяжести получили сотни жителей. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Кроме того, повреждено не менее 331 жилого дома, часть из которых уничтожены полностью, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786422111.html

счастье (город)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), счастье (город), украина, лнр