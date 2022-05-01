23:41 01.05.2022 (обновлено: 23:42 01.05.2022)
США готовят провокацию на Украине с применением химоружия, считает депутат
Депутат Шхагошев считает, что США готовят провокацию с применением химоружия на Украине
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки американских вооруженных сил в регион, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
"Сейчас США якобы демонстрируют мировому сообществу, что не "потерпят бессмысленного насилия", - процитировал политик Кинзингера, добавив, что Штатам стоит быть "осторожнее" с такими заявлениями, поскольку страна, которая "сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не может претендовать на защиту мирового сообщества от "бессмысленного насилия".
Как добавил парламентарий, появление подобных документов может быть свидетельством, что американская сторона готовит провокацию на Украине.
"Без всякого сомнения, это может свидетельствовать о том, что они готовят провокацию с применением химического оружия в регионе, как это было сделано в Сирии и ряде других стран", - заключил он.