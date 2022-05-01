https://ria.ru/20220501/provokatsiya-1786503185.html

США готовят провокацию на Украине с применением химоружия, считает депутат

США готовят провокацию на Украине с применением химоружия, считает депутат - РИА Новости, 01.05.2022

США готовят провокацию на Украине с применением химоружия, считает депутат

США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:41

2022-05-01T23:41

2022-05-01T23:42

обострение ситуации в днр и лнр

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сша

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конгресс сша

адальби шхагошев

госдума рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки американских вооруженных сил в регион, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения."Сейчас США якобы демонстрируют мировому сообществу, что не "потерпят бессмысленного насилия", - процитировал политик Кинзингера, добавив, что Штатам стоит быть "осторожнее" с такими заявлениями, поскольку страна, которая "сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не может претендовать на защиту мирового сообщества от "бессмысленного насилия".Как добавил парламентарий, появление подобных документов может быть свидетельством, что американская сторона готовит провокацию на Украине."Без всякого сомнения, это может свидетельствовать о том, что они готовят провокацию с применением химического оружия в регионе, как это было сделано в Сирии и ряде других стран", - заключил он.

https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392267.html

https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, иллинойс, конгресс сша, адальби шхагошев, госдума рф