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Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России - РИА Новости, 01.05.2022
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T02:46
2022-05-01T02:46
2022-05-01T02:46
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%, рассказали РИА Новости в МЧС России.Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России."Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", - сказал собеседник агентства.По его словам, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%: дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках, готовясь к посевной."Большая часть пожаров - это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина - человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности", - отметил представитель ведомства.Он добавил, что нередко при сжигании сухой растительности и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам. В профилактических целях надзорные органы проводят проверки различных объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения."Все мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранения их имущества. Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих", - резюмировал представитель МЧС РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
Сложная обстановка с пожарами ожидается в праздники почти во всей России
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%, рассказали РИА Новости в МЧС России.
Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России
.
"Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%: дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках, готовясь к посевной.
"Большая часть пожаров - это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина - человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности", - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что нередко при сжигании сухой растительности и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам. В профилактических целях надзорные органы проводят проверки различных объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения.
"Все мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранения их имущества. Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих", - резюмировал представитель МЧС
РФ.