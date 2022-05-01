Рейтинг@Mail.ru
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России - РИА Новости, 01.05.2022
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T02:46
2022-05-01T02:46
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125644_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_af88fda22ad89a283bba446cbb35a5d8.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%, рассказали РИА Новости в МЧС России.Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России."Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", - сказал собеседник агентства.По его словам, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%: дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках, готовясь к посевной."Большая часть пожаров - это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина - человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности", - отметил представитель ведомства.Он добавил, что нередко при сжигании сухой растительности и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам. В профилактических целях надзорные органы проводят проверки различных объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения."Все мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранения их имущества. Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих", - резюмировал представитель МЧС РФ.
https://ria.ru/20220430/shashlyk-1786282295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddd24619b787a03b40f35a2f5f8677f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
02:46 01.05.2022
 
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России

Сложная обстановка с пожарами ожидается в праздники почти во всей России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%, рассказали РИА Новости в МЧС России.
Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России.
"Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%: дачники возобновляют работы, наводят порядок на своих участках, готовясь к посевной.
"Большая часть пожаров - это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина - человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности", - отметил представитель ведомства.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 02:46
В МЧС напомнили, как безопасно пожарить шашлык на даче
Он добавил, что нередко при сжигании сухой растительности и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам. В профилактических целях надзорные органы проводят проверки различных объектов и дачных участков, а также инструктажи среди населения.
"Все мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и сохранения их имущества. Но любая пропаганда будет эффективной, если каждый человек подумает о безопасности и себя, и окружающих, если поймет, что именно от него зависит безопасность окружающих", - резюмировал представитель МЧС РФ.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала