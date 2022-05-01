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Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали - РИА Новости, 01.05.2022
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Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали
Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали - РИА Новости, 01.05.2022
Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали
Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:23
2022-05-01T20:11
происшествия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков."По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.⠀Он отметил, что завтра с рабочей группой выедет на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Пострадал один человек, повреждены семь домов.По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети "ВКонтакте", инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка - городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вячеслав гладков
19:23 01.05.2022 (обновлено: 20:11 01.05.2022)
 
Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о локализации пожара на объекте Минобороны

Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области
Дым от взрыва в Белгородской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.⠀
Он отметил, что завтра с рабочей группой выедет на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.
Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Пострадал один человек, повреждены семь домов.
По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети "ВКонтакте", инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка - городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.
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Вчера, 18:13
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ПроисшествияБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВячеслав Гладков
 
 
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