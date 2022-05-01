https://ria.ru/20220501/pozhar-1786483810.html

Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали

Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали - РИА Новости, 01.05.2022

Пожар на территории объекта Минобороны под Белгородом локализовали

Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:23

2022-05-01T19:23

2022-05-01T20:11

происшествия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков."По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.⠀Он отметил, что завтра с рабочей группой выедет на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.Ранее Гладков сообщал, что днем в воскресенье на границе Борисовского, Белгородского районов и Яковлевского городского округа произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Пострадал один человек, повреждены семь домов.По данным местных Telegram-каналов и пользователей сети "ВКонтакте", инцидент произошел в районе населенного пункта Томаровка. Томаровка - городское поселение в Яковлевском городском округе Белгородской области России. Расположено более чем в 20 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220501/minoborony-1786475178.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вячеслав гладков