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На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар - РИА Новости, 01.05.2022
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На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар
На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар - РИА Новости, 01.05.2022
На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар
На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, написал глава региона... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:15
2022-05-01T18:21
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 мая — РИА Новости. На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны", — говорится в записи.У властей есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. По словам Гладкова, его жизни ничего не угрожает, мужчине помогают медики.На месте ЧП работают спасатели. Самого Гладкова там нет, но приехали его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.Как передает корреспондент РИА Новости, пожар возник в нескольких километрах от села Калиново, на расстоянии хорошо слышны звуки взрывов. С нескольких точек на земле поднимаются клубы дыма.По словам очевидцев, горит уже около полутора часов. К месту прибыло много машин скорых и пожарных, а также машины спасателей. К месту ЧП проехать нельзя — оно оцеплено полицейскими.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
16:15 01.05.2022 (обновлено: 18:21 01.05.2022)
 
На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 мая — РИА Новости. На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны", — говорится в записи.
У властей есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. По словам Гладкова, его жизни ничего не угрожает, мужчине помогают медики.
На месте ЧП работают спасатели. Самого Гладкова там нет, но приехали его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Как передает корреспондент РИА Новости, пожар возник в нескольких километрах от села Калиново, на расстоянии хорошо слышны звуки взрывов. С нескольких точек на земле поднимаются клубы дыма.

По словам очевидцев, горит уже около полутора часов. К месту прибыло много машин скорых и пожарных, а также машины спасателей. К месту ЧП проехать нельзя — оно оцеплено полицейскими.
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