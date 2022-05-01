https://ria.ru/20220501/pozhar-1786461140.html

На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар

На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар - РИА Новости, 01.05.2022

На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар

На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, написал глава региона... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:15

2022-05-01T16:15

2022-05-01T18:21

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 мая — РИА Новости. На территории одного из объектов Минобороны в Белгородской области произошел пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны", — говорится в записи.У властей есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. По словам Гладкова, его жизни ничего не угрожает, мужчине помогают медики.На месте ЧП работают спасатели. Самого Гладкова там нет, но приехали его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.Как передает корреспондент РИА Новости, пожар возник в нескольких километрах от села Калиново, на расстоянии хорошо слышны звуки взрывов. С нескольких точек на земле поднимаются клубы дыма.По словам очевидцев, горит уже около полутора часов. К месту прибыло много машин скорых и пожарных, а также машины спасателей. К месту ЧП проехать нельзя — оно оцеплено полицейскими.

https://ria.ru/20220501/most-1786447901.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков