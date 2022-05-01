https://ria.ru/20220501/pozhar-1786416790.html
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров - РИА Новости, 01.05.2022
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:21
2022-05-01T08:21
2022-05-01T08:21
происшествия
россия
курганская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 1 мая в России действовали 78 лесных пожаров на площади 20 463 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действуют пять пожаров на площади 12 272 гектара.
https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курганская область
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров на площади 19 877 гектаров