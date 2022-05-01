https://ria.ru/20220501/pozhar-1786416790.html

В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров

В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров - РИА Новости, 01.05.2022

В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:21

2022-05-01T08:21

2022-05-01T08:21

происшествия

россия

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786243812_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_978599809b1fdc56726c5627de8a5dd3.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 1 мая в России действовали 78 лесных пожаров на площади 20 463 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действуют пять пожаров на площади 12 272 гектара.

https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курганская область