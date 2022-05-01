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В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров - РИА Новости, 01.05.2022
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В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров - РИА Новости, 01.05.2022
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:21
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происшествия
россия
курганская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 1 мая в России действовали 78 лесных пожаров на площади 20 463 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действуют пять пожаров на площади 12 272 гектара.
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происшествия, россия, курганская область
08:21 01.05.2022
 
В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров

В России за сутки потушили более 160 лесных пожаров на площади 19 877 гектаров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в лесном массиве под Курганом
Последствия пожара в лесном массиве под Курганом - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в фотобанк
Последствия пожара в лесном массиве под Курганом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 162 природных пожара на площади 19 877 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 02:46
Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всей России
К полуночи 1 мая в России действовали 78 лесных пожаров на площади 20 463 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действуют пять пожаров на площади 12 272 гектара.
 
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