https://ria.ru/20220501/pozhar-1786414854.html

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой - РИА Новости, 01.05.2022

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T07:39

2022-05-01T07:39

2022-05-01T07:39

происшествия

самарская область

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САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая."Установлено, что в пожаре погибли три пожилых женщины и один мужчина", - говорится в сообщении.Прокуратурой Шигонского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.

https://ria.ru/20211020/pozhar-1755420871.html

самарская область

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2022

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происшествия, самарская область