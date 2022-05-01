Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/pozhar-1786414854.html
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой - РИА Новости, 01.05.2022
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:39
2022-05-01T07:39
происшествия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893ce51419dc646b909ceea902567ff5.jpg
САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая."Установлено, что в пожаре погибли три пожилых женщины и один мужчина", - говорится в сообщении.Прокуратурой Шигонского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.
https://ria.ru/20211020/pozhar-1755420871.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_267e3cb82ec8568dad2ef77c3bcc5bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область
07:39 01.05.2022
 
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в селе в Самарской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая.
Пожар в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 15:42
При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек
"Установлено, что в пожаре погибли три пожилых женщины и один мужчина", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Шигонского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала