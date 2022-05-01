https://ria.ru/20220501/pozhar-1786414854.html
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой - РИА Новости, 01.05.2022
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T07:39
2022-05-01T07:39
2022-05-01T07:39
происшествия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893ce51419dc646b909ceea902567ff5.jpg
САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе в Самарской области, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, возгорание в дачном доме в селе Актуши Шигонского района произошло ночью 1 мая."Установлено, что в пожаре погибли три пожилых женщины и один мужчина", - говорится в сообщении.Прокуратурой Шигонского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.
https://ria.ru/20211020/pozhar-1755420871.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578098594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_267e3cb82ec8568dad2ef77c3bcc5bf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме под Самарой
Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в селе в Самарской области