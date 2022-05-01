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При обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/pogibshiy-1786496627.html
При обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина
При обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина - РИА Новости, 01.05.2022
При обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:22
2022-05-01T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Еленовка по адресу улица Шевченко, 19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел населенного пункта четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784365728.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины
22:22 01.05.2022
 
При обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Еленовки украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Еленовки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Еленовка по адресу улица Шевченко, 19", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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