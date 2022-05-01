https://ria.ru/20220501/pogibshie-1786503036.html

Волонтеры в Рубежном насчитали около 160 погибших человек

Волонтеры в Рубежном насчитали около 160 погибших человек - РИА Новости, 01.05.2022

Волонтеры в Рубежном насчитали около 160 погибших человек

Волонтеры ведут учет погибших и умерших мирных жителей во время военных действий в городе Рубежное в Донбассе, в их списке уже около 160 человек, рассказала РИА РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:41

2022-05-01T23:41

2022-05-01T23:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рамзан кадыров

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 1 мая - РИА Новости. Волонтеры ведут учет погибших и умерших мирных жителей во время военных действий в городе Рубежное в Донбассе, в их списке уже около 160 человек, рассказала РИА Новости местная жительница-волонтер Наталья.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Рубежного, позже Народная милиция ЛНР заявила об освобождении промзоны в окрестностях города, которую украинские силовики превратили в укрепрайон. МЧС ЛНР начало сбор и захоронение жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий."Учет тех, кто умер, погиб. Тут (в журнале – ред.) 145 человек, и я уже зарегистрировала в тетради человек 15", - рассказала Наталья.Она уточнила, что в закрытых квартирах по всему городу, остаются тела людей, которые умерли своей смертью из-за нехватки лекарств или по другим причинам, когда появляется запах, военных просят вскрыть квартиры, чтоб похоронить скончавшихся."В соседнем подъезде сейчас вскрыли дверь, жительница местная, бабушка, видно, возрастная умерла, лежит уже давно… Привлекаем местное население, чтобы осуществляли захоронение", - рассказал РИА Новости один из военнослужащих, базирующихся в городе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220428/rubezhnoe-1785908968.html

https://ria.ru/20220430/donbass-1786304206.html

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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в мире, рамзан кадыров, рубежное, луганская народная республика, донбасс