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Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций - РИА Новости, 01.05.2022
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Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций
Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций - РИА Новости, 01.05.2022
Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T14:25
2022-05-01T14:31
экономика
андрей макаров
россия
псковская область
приморский край
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам РФ до 255,3 миллиарда рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 миллиарда рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.Закон также предусматривает предоставление в текущем году "казначейских" кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам РФ в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином РФ. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220430/kuban-1786396063.html
https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html
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псковская область
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экономика, андрей макаров, россия, псковская область, приморский край, владимир путин
14:25 01.05.2022 (обновлено: 14:31 01.05.2022)
 
Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Президент Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.
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Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам РФ до 255,3 миллиарда рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 миллиарда рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.
Закон также предусматривает предоставление в текущем году "казначейских" кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам РФ в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.
Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.
Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином РФ. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.
В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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