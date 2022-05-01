https://ria.ru/20220501/podderzhka-1786449959.html

Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций - РИА Новости, 01.05.2022

Путин подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T14:25

2022-05-01T14:25

2022-05-01T14:31

экономика

андрей макаров

россия

псковская область

приморский край

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.Первоначальная редакция предусматривала предоставление из федерального бюджета регионам РФ до 255,3 миллиарда рублей на погашение только их долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 миллиарда рублей был увеличен и общий объем бюджетных кредитов, предоставляемых регионам на соответствующие цели.Закон также предусматривает предоставление в текущем году "казначейских" кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам РФ в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год.Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином РФ. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам для Тамбовской и Псковской областей, республики Марий Эл и Приморского края. Это позволит этим четырем регионам подключиться к реструктуризации, пояснял глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220430/kuban-1786396063.html

https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html

россия

псковская область

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей макаров, россия, псковская область, приморский край, владимир путин