https://ria.ru/20220501/patrul-1786428011.html

Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву

Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву - РИА Новости, 01.05.2022

Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву

Спасатели на мотоциклах будут патрулировать город с 1 мая, в их маршруты войдут магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:37

2022-05-01T10:37

2022-05-01T10:38

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах будут патрулировать город с 1 мая, в их маршруты войдут магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, сообщается на сайте мэра столицы."Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха."Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", — добавляется в сообщении.Также для работы в этом сезоне подготовлены 165 спасателей. 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров.Бирюков подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного оборудования и пожарного снаряжения

https://ria.ru/20220501/dvizhenie-1786417545.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество