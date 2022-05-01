https://ria.ru/20220501/patrul-1786428011.html
Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву
Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву - РИА Новости, 01.05.2022
Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву
Спасатели на мотоциклах будут патрулировать город с 1 мая, в их маршруты войдут магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:37
2022-05-01T10:37
2022-05-01T10:38
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах будут патрулировать город с 1 мая, в их маршруты войдут магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, сообщается на сайте мэра столицы."Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха."Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", — добавляется в сообщении.Также для работы в этом сезоне подготовлены 165 спасателей. 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров.Бирюков подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного оборудования и пожарного снаряжения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
10:37 01.05.2022 (обновлено: 10:38 01.05.2022)
Спасатели на мотоциклах будут патрулировать Москву
Спасатели на мотоциклах с 1 мая начинают патрулировать Москву
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах будут патрулировать город с 1 мая, в их маршруты войдут магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, сообщается на сайте мэра столицы.
"Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова
.
Отмечается, что их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.
"Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", — добавляется в сообщении.
Также для работы в этом сезоне подготовлены 165 спасателей. 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров.
Бирюков подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного оборудования и пожарного снаряжения