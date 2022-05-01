https://ria.ru/20220501/oruzhie-1786499275.html

Лавров рассказал о "невиданном оружии" России

Лавров рассказал о "невиданном оружии" России - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров рассказал о "невиданном оружии" России

Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:52

2022-05-01T22:52

2022-05-01T22:52

россия

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это всем хорошо известно. Еще три года назад президент Путин в ходе очередного послания Федеральному Собранию России представил новые разработки. Прежде всего, гиперзвуковые", - сказал Лавров, отвечая на вопрос в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", что президент имел в виду под "невиданным оружием".Ранее президент РФ, выступая на Совете законодателей РФ, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными. Он подчеркнул, что у России для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться.

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)