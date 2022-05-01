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Лавров рассказал о "невиданном оружии" России - РИА Новости, 01.05.2022
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Лавров рассказал о "невиданном оружии" России
Лавров рассказал о "невиданном оружии" России - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров рассказал о "невиданном оружии" России
Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:52
2022-05-01T22:52
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это всем хорошо известно. Еще три года назад президент Путин в ходе очередного послания Федеральному Собранию России представил новые разработки. Прежде всего, гиперзвуковые", - сказал Лавров, отвечая на вопрос в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", что президент имел в виду под "невиданным оружием".Ранее президент РФ, выступая на Совете законодателей РФ, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными. Он подчеркнул, что у России для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html
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россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:52 01.05.2022
 
Лавров рассказал о "невиданном оружии" России

Лавров о "невиданном оружии" России: Путин имел в виду последние гиперзвуковые вооружения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это всем хорошо известно. Еще три года назад президент Путин в ходе очередного послания Федеральному Собранию России представил новые разработки. Прежде всего, гиперзвуковые", - сказал Лавров, отвечая на вопрос в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", что президент имел в виду под "невиданным оружием".
Гиперзвуковая боеголовка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 22:36Новое оружие России
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
Ранее президент РФ, выступая на Совете законодателей РФ, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными. Он подчеркнул, что у России для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться.
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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