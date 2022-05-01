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Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220501/omsk-1786427163.html
Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек
Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2022
Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек
Губернатор Омской области Александр Бурков и артист Денис Майданов в воскресенье возглавили колонну праздничного первомайского шествия в Омске, которое собрало... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:25
2022-05-01T10:25
омская область
общество
александр бурков
денис майданов
омская область
омск
россия
праздник весны и труда
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ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и артист Денис Майданов в воскресенье возглавили колонну праздничного первомайского шествия в Омске, которое собрало более 19 тысяч человек, сообщает облправительство.Утром в центре города собрались члены профсоюзов, работники предприятий и организаций Омска, представители политических партий, волонтеры, молодежные организации. Состоялась демонстрация и митинг, посвященные празднику весны и труда. По ходу движения колонны омичи вместе с Денисом Майдановым исполнили песни "Мы с тобой одной крови" и "Ничего не жаль".После исполнения гимна России к омичам обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он напомнил, что Первомай отмечается уже более ста лет и суть праздника – чествование человека труда, который понимает, что от его работы зависит благополучие его семьи, предприятия, региона и всей страны."Да, при том давлении запада на Россию, нам будет тяжело. Но нам нечего бояться. Мы привыкли к трудностям и знаем, как из них выходить. Вспомните первые санкции восемь лет назад, вспомните пандемию. Невзирая ни на что наш народ объединился и стал сильнее. И президент Владимир Владимирович Путин принял тогда беспрецедентные меры для поддержки нашей промышленности", - сказал глава региона.Он отметил, что за эти годы были открыты новые импортозамещающие предприятия, и только из областного бюджета за три года на эти цели было выделено 2 миллиарда рублей."И мы будем продолжать эту работу. Сибиряки люди упорные и настойчивые. Мы умеем достигать поставленные цели и мы не дадим в обиду свою страну. Мы выдержим любое давление, и Россия станет сильнее", - сказал губернатор. Он поздравил омичей с праздником, пожелал им здоровья, благополучия и новых трудовых успехов, а Омской области - процветания.В конце первомайской демонстрации и митинга состоялась патриотическая акция "Омская область – Донбассу". На площади Победы было установлено полотно, на котором все желающие могли оставить свое послание в поддержку жителей Донбасса и российских солдат, которые принимают участие в специальной военной операции. Первыми оставили послание губернатор Александр Бурков, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского областного союза организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" Сергей Моисеенко и певец Денис Майданов.
https://ria.ru/20220501/shestvie-1786417247.html
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общество, александр бурков, денис майданов, омская область, омск, россия, праздник весны и труда
10:25 01.05.2022
 
Участниками первомайского шествия в Омске стали более 19 тысяч человек

Губернатор Александр Бурков возглавил первомайское шествие в Омске

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и артист Денис Майданов в воскресенье возглавили колонну праздничного первомайского шествия в Омске, которое собрало более 19 тысяч человек, сообщает облправительство.
Утром в центре города собрались члены профсоюзов, работники предприятий и организаций Омска, представители политических партий, волонтеры, молодежные организации. Состоялась демонстрация и митинг, посвященные празднику весны и труда. По ходу движения колонны омичи вместе с Денисом Майдановым исполнили песни "Мы с тобой одной крови" и "Ничего не жаль".
Первомайская демонстрация - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 08:23
Жители Сахалина и Курил вышли на первомайское шествие
После исполнения гимна России к омичам обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он напомнил, что Первомай отмечается уже более ста лет и суть праздника – чествование человека труда, который понимает, что от его работы зависит благополучие его семьи, предприятия, региона и всей страны.
"Да, при том давлении запада на Россию, нам будет тяжело. Но нам нечего бояться. Мы привыкли к трудностям и знаем, как из них выходить. Вспомните первые санкции восемь лет назад, вспомните пандемию. Невзирая ни на что наш народ объединился и стал сильнее. И президент Владимир Владимирович Путин принял тогда беспрецедентные меры для поддержки нашей промышленности", - сказал глава региона.
Он отметил, что за эти годы были открыты новые импортозамещающие предприятия, и только из областного бюджета за три года на эти цели было выделено 2 миллиарда рублей.
"И мы будем продолжать эту работу. Сибиряки люди упорные и настойчивые. Мы умеем достигать поставленные цели и мы не дадим в обиду свою страну. Мы выдержим любое давление, и Россия станет сильнее", - сказал губернатор. Он поздравил омичей с праздником, пожелал им здоровья, благополучия и новых трудовых успехов, а Омской области - процветания.
В конце первомайской демонстрации и митинга состоялась патриотическая акция "Омская область – Донбассу". На площади Победы было установлено полотно, на котором все желающие могли оставить свое послание в поддержку жителей Донбасса и российских солдат, которые принимают участие в специальной военной операции. Первыми оставили послание губернатор Александр Бурков, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского областного союза организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов" Сергей Моисеенко и певец Денис Майданов.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время праздничного митинга 1 мая в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 08:34Хабаровский край
Дегтярев возглавил первомайскую колонну в Хабаровском крае
 
Омская областьОбществоАлександр БурковДенис МайдановОмская областьОмскРоссияПраздник Весны и Труда
 
 
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