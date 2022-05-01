19:33 01.05.2022 (обновлено: 20:04 01.05.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Ясиноватая, применив ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 18.50 (совпадает с мск), по Ясиноватой было выпущено пять ракет из БМ-21 "Град".
Ранее в воскресенье представительство зафиксировало три факта обстрела Ясиноватой, по ней украинские войска выпустили в общей сложности шесть ракет из БМ-21 "Град" и три мины калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.