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Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
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Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:20
2022-05-01T23:21
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооружённые силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из "Азова" играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что "Азов" является откровенно неонацистским объединением, – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию", - добавил министр.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786499736.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
23:20 01.05.2022 (обновлено: 23:21 01.05.2022)
 
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине

Лавров: США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в центре Мариуполя
Разрушенные здания в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенные здания в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
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"Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооружённые силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из "Азова" играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что "Азов" является откровенно неонацистским объединением, – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию", - добавил министр.
 
В миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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