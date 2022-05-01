https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:20
2022-05-01T23:20
2022-05-01T23:21
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооружённые силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из "Азова" играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что "Азов" является откровенно неонацистским объединением, – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию", - добавил министр.
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786499736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
23:20 01.05.2022 (обновлено: 23:21 01.05.2022)
Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине
Лавров: США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине