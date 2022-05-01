https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html

Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине

Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине - РИА Новости, 01.05.2022

Лавров рассказал о роли США и Канады в подготовке неонацистов на Украине

США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:20

2022-05-01T23:20

2022-05-01T23:21

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786106864_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_e4f5d93f56723f109e296e8f57bd586d.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), то сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет"."Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооружённые силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из "Азова" играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что "Азов" является откровенно неонацистским объединением, – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию", - добавил министр.

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786499736.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров