https://ria.ru/20220501/napadenie-1786484771.html
На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного
На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного - РИА Новости, 01.05.2022
На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного
Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:34
2022-05-01T19:34
2022-05-01T19:34
в мире
париж
франция
праздник весны и труда
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье."Префект полиции решительно осуждает скандальное нападение на одного из пожарных, которые тушили пожар на углу улицы Александра Дюма и бульвара Вольтер", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Во время тушения мусорного бака один из участников демонстрации попытался схватить у пожарного шланг и ударить его им по голове.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурили полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.Радикалы затем стали кидать дымовые шашки и стеклянные бутылки в сотрудников полиции.Шествие сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции.К 17.30 по местному времени (18.30 мск) колонна демонстрантов дошла до конечной точки маршрута - площади Нации. Здесь столкновения радикальных демонстрантов со стражами порядка продолжились. Полиция вновь применила слезоточивый газ, а также произвела несколько задержаний.По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.
https://ria.ru/20220501/manifestatsiya-1786484252.html
париж
франция
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже
Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-01T19:34
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Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже
Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер
2022-05-01T19:34
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, праздник весны и труда
На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного
Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье.
"Префект полиции решительно осуждает скандальное нападение на одного из пожарных, которые тушили пожар на углу улицы Александра Дюма и бульвара Вольтер", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Во время тушения мусорного бака один из участников демонстрации попытался схватить у пожарного шланг и ударить его им по голове.
Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже
в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".
Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурили полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.
В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Радикалы затем стали кидать дымовые шашки и стеклянные бутылки в сотрудников полиции.
Шествие сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции.
К 17.30 по местному времени (18.30 мск) колонна демонстрантов дошла до конечной точки маршрута - площади Нации. Здесь столкновения радикальных демонстрантов со стражами порядка продолжились. Полиция вновь применила слезоточивый газ, а также произвела несколько задержаний.
По всей Франции
в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.
Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.