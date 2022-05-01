https://ria.ru/20220501/napadenie-1786484771.html

На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного

На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного - РИА Новости, 01.05.2022

На манифестации в Париже демонстрант напал на пожарного

Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:34

2022-05-01T19:34

2022-05-01T19:34

в мире

париж

франция

праздник весны и труда

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Демонстрант напал на пожарного на первомайской манифестации в Париже в воскресенье."Префект полиции решительно осуждает скандальное нападение на одного из пожарных, которые тушили пожар на углу улицы Александра Дюма и бульвара Вольтер", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Во время тушения мусорного бака один из участников демонстрации попытался схватить у пожарного шланг и ударить его им по голове.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодёжь Black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости с места событий, в переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурили полицейские, радикалы начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.Радикалы затем стали кидать дымовые шашки и стеклянные бутылки в сотрудников полиции.Шествие сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции.К 17.30 по местному времени (18.30 мск) колонна демонстрантов дошла до конечной точки маршрута - площади Нации. Здесь столкновения радикальных демонстрантов со стражами порядка продолжились. Полиция вновь применила слезоточивый газ, а также произвела несколько задержаний.По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.

https://ria.ru/20220501/manifestatsiya-1786484252.html

париж

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры столкновения полиции и радикалов в Париже Столкновения полиции и радикалов начались на бульваре Вольтер в Париже, правоохранители несколько раз распылили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-01T19:34 true PT0M25S

Разбитые витрины на первомайской демонстрации в Париже Радикалы на первомайской демонстрации в Париже разгромили кафе и витрины в зданиях на бульваре Вольтер 2022-05-01T19:34 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, праздник весны и труда