https://ria.ru/20220501/mozdok-1786457854.html

В Моздоке появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

В Моздоке появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 01.05.2022

В Моздоке появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

Изображение украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, с надписью "Работайте, сыночки!" появилось в... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:59

2022-05-01T15:59

2022-05-01T18:28

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ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Изображение украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, с надписью "Работайте, сыночки!" появилось в Моздоке в Северной Осетии, сообщил РИА Новости глава Моздокского района Геннадий Гугиев."Из Владикавказа художники, нарисовали на стене старого кинотеатра, <...> согласовано все с администрацией, со всеми. Силами предпринимателей было оплачено", — сказал собеседник агентства.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.После этого в различных городах России стали появляться баннеры и муралы с портретом женщины, а "Роскосмос" решил нанести ее изображение на одну из своих ракет в ходе предстоящих пусков.

https://ria.ru/20220429/babushka-1786107074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владикавказ, украина, моздок, роскосмос