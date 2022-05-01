15:59 01.05.2022 (обновлено: 18:28 01.05.2022)
В Моздоке появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
В Моздоке на стене кинотеатра появилось изображение украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
Изображение украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, с надписью "Работайте, сыночки!" появилось в Моздоке в Северной Осетии
Изображение украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, с надписью "Работайте, сыночки!" появилось в Моздоке в Северной Осетии
ПЯТИГОРСК, 1 мая — РИА Новости. Изображение украинской бабушки, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных, с надписью "Работайте, сыночки!" появилось в Моздоке в Северной Осетии, сообщил РИА Новости глава Моздокского района Геннадий Гугиев.
"Из Владикавказа художники, нарисовали на стене старого кинотеатра, <...> согласовано все с администрацией, со всеми. Силами предпринимателей было оплачено", — сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.