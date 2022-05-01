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Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок - РИА Новости, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/miroporyadok-1786457110.html
Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок
Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок - РИА Новости, 01.05.2022
Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок
Санкции Запада, нацеленные на изоляцию России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет в статье для Figaro... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:47
2022-05-01T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
китай
сша
совет европы
всемирная торговая организация (вто)
оон
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Санкции Запада, нацеленные на изоляцию России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет в статье для Figaro политолог Жозе Гарсон.Украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, отметил автор. Он указал на то, что антироссийские санкции нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству, и целью этих мер назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров и удалением России из ряда важнейших площадок, например ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип."Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь — отдельный от нашего", — пояснил он.Политолог подчеркнул, что российский "лагерь" будет сильнее западного благодаря участию в нем Китая и других государств. Таким образом, санкции обрушают многосторонний рынок, не нанося существенного ущерба Москве.Арест активов российского ЦБ заставил другие государства задуматься о безопасности своих резервов в американских банках. Как следствие, возникнут валютные арбитражи, что ударит по доллару и ускорит процесс отказа от него, предупредил эксперт. Гарсон предположил, что краха нынешнего миропорядка ожидали Россия и США. Украинский кризис в конечном счете может спровоцировать изменения, которые приведут к исчезновению многостороннего подхода.По мнению политолога, Америка, осознавая мощь основных геополитических конкурентов, решила опробовать стратегию сдерживания, основанную на создании конфликтов с участием этих держав: украинский кризис в случае с Россией и конфликт с Тайванем в случае с Китаем.Ситуация на Украине подтверждает, что Вашингтону выгоден отказ от международного сотрудничества в пользу прежней политики."Завтра, если они захотят найти общий язык, Соединенным Штатам и России придется вести переговоры о новой организации мира", — уверен политолог.Он напомнил, что и в период Второй мировой войны существовали споры о том, каким должен быть миропорядок: "региональный" — со сферами влияния — или глобальный. В результате победил второй вариант, сделавший США мировой державой, однако сейчас действующей системе грозит исчезновение.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
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россия
китай
сша
франция
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в мире, россия, китай, сша, совет европы, всемирная торговая организация (вто), оон, санкции в отношении россии, франция
15:47 01.05.2022 (обновлено: 17:26 01.05.2022)
 
Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок

Обозреватель Figaro Гарсон: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и США
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Санкции Запада, нацеленные на изоляцию России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет в статье для Figaro политолог Жозе Гарсон.
Украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, отметил автор. Он указал на то, что антироссийские санкции нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству, и целью этих мер назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.
Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров и удалением России из ряда важнейших площадок, например ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.
"Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь — отдельный от нашего", — пояснил он.
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Политолог подчеркнул, что российский "лагерь" будет сильнее западного благодаря участию в нем Китая и других государств. Таким образом, санкции обрушают многосторонний рынок, не нанося существенного ущерба Москве.
Арест активов российского ЦБ заставил другие государства задуматься о безопасности своих резервов в американских банках. Как следствие, возникнут валютные арбитражи, что ударит по доллару и ускорит процесс отказа от него, предупредил эксперт. Гарсон предположил, что краха нынешнего миропорядка ожидали Россия и США. Украинский кризис в конечном счете может спровоцировать изменения, которые приведут к исчезновению многостороннего подхода.
По мнению политолога, Америка, осознавая мощь основных геополитических конкурентов, решила опробовать стратегию сдерживания, основанную на создании конфликтов с участием этих держав: украинский кризис в случае с Россией и конфликт с Тайванем в случае с Китаем.
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Ситуация на Украине подтверждает, что Вашингтону выгоден отказ от международного сотрудничества в пользу прежней политики.
"Завтра, если они захотят найти общий язык, Соединенным Штатам и России придется вести переговоры о новой организации мира", — уверен политолог.
Он напомнил, что и в период Второй мировой войны существовали споры о том, каким должен быть миропорядок: "региональный" — со сферами влияния — или глобальный. В результате победил второй вариант, сделавший США мировой державой, однако сейчас действующей системе грозит исчезновение.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
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Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКитайСШАСовет ЕвропыВсемирная торговая организация (ВТО)ООНСанкции в отношении РоссииФранция
 
 
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