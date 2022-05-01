15:47 01.05.2022 (обновлено: 17:26 01.05.2022)
Figaro: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок
Обозреватель Figaro Гарсон: антироссийские санкции разрушили существующий миропорядок
Государственные флаги России и США
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Санкции Запада, нацеленные на изоляцию России, обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет в статье для Figaro политолог Жозе Гарсон.
Украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, отметил автор. Он указал на то, что антироссийские санкции нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству, и целью этих мер назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.
Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров и удалением России из ряда важнейших площадок, например ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.
"Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь — отдельный от нашего", — пояснил он.
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Политолог подчеркнул, что российский "лагерь" будет сильнее западного благодаря участию в нем Китая и других государств. Таким образом, санкции обрушают многосторонний рынок, не нанося существенного ущерба Москве.
Арест активов российского ЦБ заставил другие государства задуматься о безопасности своих резервов в американских банках. Как следствие, возникнут валютные арбитражи, что ударит по доллару и ускорит процесс отказа от него, предупредил эксперт. Гарсон предположил, что краха нынешнего миропорядка ожидали Россия и США. Украинский кризис в конечном счете может спровоцировать изменения, которые приведут к исчезновению многостороннего подхода.
Ситуация на Украине подтверждает, что Вашингтону выгоден отказ от международного сотрудничества в пользу прежней политики.
"Завтра, если они захотят найти общий язык, Соединенным Штатам и России придется вести переговоры о новой организации мира", — уверен политолог.
Он напомнил, что и в период Второй мировой войны существовали споры о том, каким должен быть миропорядок: "региональный" — со сферами влияния — или глобальный. В результате победил второй вариант, сделавший США мировой державой, однако сейчас действующей системе грозит исчезновение.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.