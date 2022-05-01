https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html

"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города

"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города - РИА Новости, 01.05.2022

"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города

Члены неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обвиняли людей, удерживавшихся ими на территории "Азовстали" в Мариуполе, в РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:20

2022-05-01T19:20

2022-05-01T19:20

владимир путин

россия

донецкая народная республика

мариуполь

азовсталь

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Члены неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обвиняли людей, удерживавшихся ими на территории "Азовстали" в Мариуполе, в симпатиях к России, сообщила одна из женщин, которую удалось эвакуировать с предприятия.Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.Минобороны РФ также опубликовало кадры видеосъемки с эвакуированными людьми."Они сами приходили, военные, к нам в бункер, "азовцы", говорили, что... мы вскрывали квартиры (в городе), мы туда заходили. Они ругались на нас, что вы - пророссийский город", - сказала на камеру одна из вывезенных с "Азовстали" женщин. По ее словам, "азовцы" говорили, что почти в каждой квартире висел российский флаг."Мы пытались, наверное, раза два-три выехать, даже автобусами - еще сильных обстрелов не было. Но они нас назад возвращали, не пускали. Мы уже все возмущались - как вы можете нас удерживать, если мы добровольно (хотим выехать)? Мы прятались от обстрелов... Нам очень страшно было", - сказала другая женщина, также эвакуированная с "Азовстали".

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481895.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

азовсталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, азовсталь