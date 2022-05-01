https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города - РИА Новости, 01.05.2022
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города
Члены неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обвиняли людей, удерживавшихся ими на территории "Азовстали" в Мариуполе, в РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:20
2022-05-01T19:20
2022-05-01T19:20
владимир путин
россия
донецкая народная республика
мариуполь
азовсталь
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Члены неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обвиняли людей, удерживавшихся ими на территории "Азовстали" в Мариуполе, в симпатиях к России, сообщила одна из женщин, которую удалось эвакуировать с предприятия.Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.Минобороны РФ также опубликовало кадры видеосъемки с эвакуированными людьми."Они сами приходили, военные, к нам в бункер, "азовцы", говорили, что... мы вскрывали квартиры (в городе), мы туда заходили. Они ругались на нас, что вы - пророссийский город", - сказала на камеру одна из вывезенных с "Азовстали" женщин. По ее словам, "азовцы" говорили, что почти в каждой квартире висел российский флаг."Мы пытались, наверное, раза два-три выехать, даже автобусами - еще сильных обстрелов не было. Но они нас назад возвращали, не пускали. Мы уже все возмущались - как вы можете нас удерживать, если мы добровольно (хотим выехать)? Мы прятались от обстрелов... Нам очень страшно было", - сказала другая женщина, также эвакуированная с "Азовстали".
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481895.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донецкая народная республика, мариуполь, азовсталь
"Азовцы" считали Мариуполь пророссийским, рассказала жительница города
Эвакуированная с "Азовстали" женщина: "азовцы" считали Мариуполь пророссийским городом
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Члены неонацистского полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обвиняли людей, удерживавшихся ими на территории "Азовстали" в Мариуполе, в симпатиях к России, сообщила одна из женщин, которую удалось эвакуировать с предприятия.
Благодаря инициативе президента России Владимира Путина
с территории "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщило ранее в воскресенье Минобороны РФ. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики
, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
Минобороны РФ также опубликовало кадры видеосъемки с эвакуированными людьми.
"Они сами приходили, военные, к нам в бункер, "азовцы", говорили, что... мы вскрывали квартиры (в городе), мы туда заходили. Они ругались на нас, что вы - пророссийский город", - сказала на камеру одна из вывезенных с "Азовстали" женщин. По ее словам, "азовцы" говорили, что почти в каждой квартире висел российский флаг.
"Мы пытались, наверное, раза два-три выехать, даже автобусами - еще сильных обстрелов не было. Но они нас назад возвращали, не пускали. Мы уже все возмущались - как вы можете нас удерживать, если мы добровольно (хотим выехать)? Мы прятались от обстрелов... Нам очень страшно было", - сказала другая женщина, также эвакуированная с "Азовстали".