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Французы берут продукты из разгромленных на манифестации в Париже магазинов

Французы берут продукты из разгромленных на манифестации в Париже магазинов - РИА Новости, 01.05.2022

Французы берут продукты из разгромленных на манифестации в Париже магазинов

Французы заходят в разгромленные в ходе демонстрации радикалами продуктовые магазины на бульваре Вольтер в Париже и воруют оттуда продукты, передает... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:47

2022-05-01T19:47

2022-05-01T19:47

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французы заходят в разгромленные в ходе демонстрации радикалами продуктовые магазины на бульваре Вольтер в Париже и воруют оттуда продукты, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Как сообщал корреспондент РИА Новости, радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих. В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты - одни выносили овощи, другие - алкоголь. При этом некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы полицейские не смогли вычислить их по видеозаписям.По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций. Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.

https://ria.ru/20220501/napadenie-1786484771.html

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в мире, франция, происшествия