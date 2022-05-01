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Полиция в Париже задерживает радикалов на первомайской манифестации

Полиция в Париже задерживает радикалов на первомайской манифестации - РИА Новости, 01.05.2022

Полиция в Париже задерживает радикалов на первомайской манифестации

Сотрудники французской полиции задерживают радикалов на первомайской манифестации на площади Нации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:29

2022-05-01T19:29

2022-05-01T19:29

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Сотрудники французской полиции задерживают радикалов на первомайской манифестации на площади Нации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). В ней участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. В переулках вдоль бульвара Вольтер, где дежурят полицейские, они начали демонстративно поджигать мусорные баки, сносить металлические ограждения, доставать из ям куски асфальта и кидать его вместе с камнями в стражей порядка.В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Радикалы затем стали кидать шашки с газом и стеклянные бутылки в сотрудников полиции.Шествие сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции.К 17.30 по местному времени (18.30 мск) колонна демонстрантов дошла до конечной точки маршрута - площади Нации. Здесь столкновения радикальных демонстрантов со стражами порядка продолжились. Полиция вновь применила слезоточивый газ, а также произвела несколько задержаний молодых людей black block.По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тысячи полицейских.

https://ria.ru/20220501/parizh-1786470384.html

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в мире, париж, франция, праздник весны и труда, происшествия