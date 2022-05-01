https://ria.ru/20220501/lozungi-1786268100.html

"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги

"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги - РИА Новости, 01.05.2022

"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги

"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю?

2022-05-01T12:00

2022-05-01T12:00

2022-05-01T12:00

как это по-русски

праздники

выборы

политика

история

единая россия

борис ельцин

иосиф сталин (джугашвили)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786267714_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_59095e5cefe0a98c02df6812826c8a3d.jpg

«Мир! Труд! Май!» Как создавались знаменитые лозунги "Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю? audio/mpeg

«Мир! Труд! Май!» Как создавались знаменитые лозунги "Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю? audio/mpeg

Эксперты выпуска: социальный технолог Алена Фетисенкова и Мастер-Тренер по нейролингвистическому программированию Владимир Турман.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, выборы, политика, история, единая россия, борис ельцин, иосиф сталин (джугашвили), ссср, подкаст, аудио