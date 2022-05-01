https://ria.ru/20220501/lozungi-1786268100.html
"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги
"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги - РИА Новости, 01.05.2022
"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги
"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю?
2022-05-01T12:00
2022-05-01T12:00
2022-05-01T12:00
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«Мир! Труд! Май!» Как создавались знаменитые лозунги
"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю?
audio/mpeg
«Мир! Труд! Май!» Как создавались знаменитые лозунги
"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю?
audio/mpeg
Эксперты выпуска: социальный технолог Алена Фетисенкова и Мастер-Тренер по нейролингвистическому программированию Владимир Турман.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники, выборы, политика, история, единая россия, борис ельцин, иосиф сталин (джугашвили), ссср, подкаст, аудио
"Мир! Труд! Май!" Как создавались знаменитые лозунги
"Мир! Труд! Май!", "За Родину! За Сталина!", "Самодержавие. Православие. Народность" – почему лозунги помнятся даже спустя столетия? Как сочетания нескольких верных слов "магической силой" вдохновляли людей и меняли ход событий? Кем и по каким правилам пишутся лозунги? Почему обычные фразы вдруг становились лозунгами и вершили историю?