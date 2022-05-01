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График посещения Московского Кремля изменится - РИА Новости, 01.05.2022
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Туризм
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График посещения Московского Кремля изменится
График посещения Московского Кремля изменится - РИА Новости, 01.05.2022
График посещения Московского Кремля изменится
Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:34
2022-05-01T11:35
туризм
москва
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туризм
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00", — поясняют в пресс-службе.Отмечается, находиться на территории можно будет до 18:00."Напоминаем, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений", — добавляется в сообщении.
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москва, новости - туризм, туризм, туристы
09:34 01.05.2022 (обновлено: 11:35 01.05.2022)
 
График посещения Московского Кремля изменится

Туристы смогут находиться на территории Московского Кремля до 18:00, сообщают в ФСО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"С 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00", — поясняют в пресс-службе.
Отмечается, находиться на территории можно будет до 18:00.
"Напоминаем, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений", — добавляется в сообщении.
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