https://ria.ru/20220501/kreml-1786099527.html

График посещения Московского Кремля изменится

График посещения Московского Кремля изменится - РИА Новости, 01.05.2022

График посещения Московского Кремля изменится

Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:34

2022-05-01T09:34

2022-05-01T11:35

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00", — поясняют в пресс-службе.Отмечается, находиться на территории можно будет до 18:00."Напоминаем, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220427/tashkent-1785720420.html

москва

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, новости - туризм, туризм, туристы