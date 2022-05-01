https://ria.ru/20220501/kreml-1786099527.html
График посещения Московского Кремля изменится
График посещения Московского Кремля изменится - РИА Новости, 01.05.2022
График посещения Московского Кремля изменится
Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:34
2022-05-01T09:34
2022-05-01T11:35
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00", — поясняют в пресс-службе.Отмечается, находиться на территории можно будет до 18:00."Напоминаем, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220427/tashkent-1785720420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новости - туризм, туризм, туристы
09:34 01.05.2022 (обновлено: 11:35 01.05.2022)
График посещения Московского Кремля изменится
Туристы смогут находиться на территории Московского Кремля до 18:00, сообщают в ФСО
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часы пребывания туристов на территории Московского Кремля увеличиваются с 15 мая в связи с началом летнего сезона, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"С 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9.30 до 17.00", — поясняют в пресс-службе.
Отмечается, находиться на территории можно будет до 18:00.
"Напоминаем, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений", — добавляется в сообщении.