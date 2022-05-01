https://ria.ru/20220501/krasnaya-1786239068.html

В России отмечают Красную горку

В России отмечают Красную горку - РИА Новости, 01.05.2022

В России отмечают Красную горку

В Русской православной церкви — Антипасха, или Фомина неделя. В народе праздник известен как Красная горка. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T00:00

2022-05-01T00:00

2022-05-01T00:00

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви — Антипасха, или Фомина неделя. В народе праздник известен как Красная горка."Антипасха" – греческое слово: приставка "анти" значит "вместо". Таким образом, название говорит не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику. Фоминой неделей этот день называется в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25)."После восьми дней, – свидетельствует евангелист Иоанн, – опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"А вот история народного названия праздника – Красная горка – связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались "красными". Ученые полагают: означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.

https://ria.ru/20220307/post-1776768417.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники