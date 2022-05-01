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В России отмечают Красную горку - РИА Новости, 01.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220501/krasnaya-1786239068.html
В России отмечают Красную горку
В России отмечают Красную горку - РИА Новости, 01.05.2022
В России отмечают Красную горку
В Русской православной церкви — Антипасха, или Фомина неделя. В народе праздник известен как Красная горка. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T00:00
2022-05-01T00:00
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви — Антипасха, или Фомина неделя. В народе праздник известен как Красная горка."Антипасха" – греческое слово: приставка "анти" значит "вместо". Таким образом, название говорит не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику. Фоминой неделей этот день называется в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25)."После восьми дней, – свидетельствует евангелист Иоанн, – опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"А вот история народного названия праздника – Красная горка – связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались "красными". Ученые полагают: означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.
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религиозные праздники
00:00 01.05.2022
 

В России отмечают Красную горку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПраздник "Красная горка" во Владивостоке
Праздник Красная горка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви — Антипасха, или Фомина неделя. В народе праздник известен как Красная горка.
"Антипасха" – греческое слово: приставка "анти" значит "вместо". Таким образом, название говорит не о противопоставлении Пасхе, а об обращении к прошедшему празднику. Фоминой неделей этот день называется в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.
Согласно Евангелию, крестная смерть Христа произвела на него особенно удручающее впечатление. Упадок духа Фомы был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день воскресения Спасителя. На уверения апостолов он отвечал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25).
"После восьми дней, – свидетельствует евангелист Иоанн, – опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"
А вот история народного названия праздника – Красная горка – связана с язычеством. Все дело в том, что примерно в середине апреля древние славяне отмечали Ярилу Вешнего. В этот день окончательно сходил последний снег.
Люди собирались на холмах, чьи вершины оттаивали первыми, и встречали весну. Такие горки назывались "красными". Ученые полагают: означать это могло как "красивые", так и "нагретые солнцем".
По другой версии название произошло от народной традиции. Ставили небольшой деревянный помост (его-то и называли "горкой"), сверху клали крашеное яйцо, и оно скатывалось. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Спасителя.
В разных городах и деревнях Руси Красную горку праздновали по-своему, но везде в этот день старались или сыграть свадьбу, или совершить помолвку. Все дело в том, что в храмах перестают венчать, начиная с Мясопустной недели, в течение всего Великого поста и на Светлой седмице. Фомино воскресенье — первый за девять недель день, когда это дозволяется сделать.
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 08:00Религия
"Берегите голову". Чего не знают верующие о Великом посте
 
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