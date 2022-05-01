https://ria.ru/20220501/kranovschitsa-1786244505.html

"На стройке все жестко": крановщица из Самары — о работе и отношении коллег

"На стройке все жестко": крановщица из Самары — о работе и отношении коллег - РИА Новости, 01.05.2022

"На стройке все жестко": крановщица из Самары — о работе и отношении коллег

На работе Елена Бакалдина всегда на высоте. Поднимается в кабину башенного крана — до получаса. И так каждое утро. Зимой на челке образуются сосульки, на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T08:00

2022-05-01T08:00

2022-05-01T12:49

общество

самара

тюмень

строительство

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. На работе Елена Бакалдина всегда на высоте. Поднимается в кабину башенного крана — до получаса. И так каждое утро. Зимой на челке образуются сосульки, на ресницах — иней. Как управлять столь масштабными конструкциями и часто ли они падают, РИА Новости рассказала крановщица из Самары.Как шагает радугаБакалдина шутит, что ее рабочий день начинается с интенсивной зарядки, кросс-марафона и закаливания. Чтобы залезть на кран, надо преодолеть от 350 до 500 ступенек — в зависимости от высоты башни."Я имела дело и с 100-метровыми, и с 140-метровыми. Это примерно как забраться на пирамиду Хеопса или тридцатиэтажный дом", — объясняет Елена.Подъем на самый высокий кран у нее занимал от 17 до 25 минут. Говорит, пока лезешь, даже погода меняется: внизу ручьи, а наверху иней и температура на несколько градусов ниже."Летом стартуешь в футболке, а на последних секциях накидываешь кофту. Зато какие пейзажи! Вы когда-нибудь видели, как из земли "вырастает" радуга? — спрашивает Елена. — Я — несколько раз. Что самое интересное, она не стоит на месте, а перемещается"."Обычно смертельный исход"В профессию она пришла 14 лет назад. Сейчас не может даже вспомнить, как выбирала специальность. Возможно, взяла пример с брата. Он тоже крановщик, но не на башенных, а на гусеничных — у них кабина почти на уровне земли. Прежде чем пойти учиться, нашла наставницу. Та предупредила: "Сперва залезь на кран, посиди в кабине, почувствуй, как стрела гнется. А потом уже решай, сможешь работать или нет". Елена так и поступила.Первый подъем помнит до сих пор."Страшно не было, но физически очень тяжело. Лестница строго вертикальная, без наклона, как на современных. До кабины — 16 этажей по три метра. Для неподготовленного человека это своеобразное испытание. Мышцы потом болели несколько дней — словно марафон пробежала".Но в кабине почувствовала себя уверенно, страха высоты не было. Хотя так не у всех — с первым подъемом иногда не справляются даже мужчины."У моей наставницы был один ученик — двухметровый "ковбой". Никто не думал, что он испугается. Но на полпути на него напал мандраж. Так и завис: ни вверх не может идти, ни вниз спускаться", — рассказывает Елена.Первые месяцы на стройке дались нелегко. Бывало, звонила куратору в слезах. "Я ведь пришла сюда в 24 года — девочка в розовых очках. А здесь все так жестко, по-мужски. Но я всегда знала, что хочу работать на кране. У меня были и амбиции, хотела построить самое высокое здание в городе".Мечту она воплотила. Принимала участие в возведении рекордсмена по высоте в Самаре — 35-этажного дома в жилом комплексе Вилоновский.Чтобы стать крановщицей, не нужно получать даже среднее образование — достаточно окончить трехмесячные курсы. Девушек было много, но на башенный кран училась только Бакалдина. Остальные осваивали заводские — они намного ниже: максимум пять этажей.Поработав, Елена поняла: самое страшное — падение крана. Оказывается, аварии случаются довольно часто."В 2020-м в Тюмени из-за порыва ветра упали сразу три крана. Причем ребятам повезло: остались живы, хоть и получили травмы. Обычно же — смертельный исход", — говорит Бакалдина.Перед тем как забраться на башню, мониторят погоду. При сильном ветре работы отменяют. Но иногда ураган налетает внезапно. "Тогда главное — успеть поставить стрелу "на флюгер", чтобы она спокойно крутилась в поворотном устройстве по ветру".Но даже при стандартных погодных условиях металлоконструкция вибрирует — например, когда натягиваешь груз. Из-за этого, по словам Елены, в кабине все время ощущаешь себя как на аттракционе."Чепырики" и "чебурашки"В мужском коллективе ей легко. С дискриминацией ни разу не сталкивалась, но привыкать к порядкам на стройке все же пришлось."Например, здесь принято обращаться на "ты" — это не считают неуважением. Я же первое время всем "выкала" — бригадиру, строителям. Ребята отшучивались: "Да я вроде бы еще не такой старый", — вспоминает крановщица. — После четырнадцати лет работы приучила себя, но все равно "вы" иногда прорывается".Интервью Елена дает во время перерыва. В рации периодически трещат голоса ее коллег. Мат — в каждом предложении. Она извиняется: на стройке без этого никуда.За все время ни один рабочий не сказал, что Елена — не на своем месте. Ее это даже немного удивляет: "На дорогах такая гендерная дискриминация. А на стройке — нет. Хотя это те же мужчины, которые проклинают блондинок за рулем".А вот подписчики блога, который она ведет, иногда не верят, что женщина может быть крановщицей."Один парень написал, что я специально для соцсетей залезаю в кабину к приятелю или брату, чтобы постановочные фото сделать". Переубеждать его Бакалдина не стала — просто от души посмеялась.Отношения с мужчинами на стройке у Елены исключительно рабочие. Хотя первое время пытались ухаживать. "Помню, как-то устроилась на новый объект, а мужики собрались у крана и ждали, когда пройду. "Говорят, крановщица у нас красивая, вот и решили посмотреть".Обед под облакамиРабочий день Бакалдиной начинается в восемь утра. И смены по восемь часов. Обед — на высоте. Вниз спускаться смысла нет, на дорогу уйдет все время перерыва.В туалет тоже не спускаются. "В подробности не буду вдаваться, думаю, все понимают".Кабины на разных кранах отличаются. Одни просторные — может поместиться шесть человек. Другие такие крошечные, что даже ноги не вытянешь. Но ни в одной нет кондиционера."Не представляете, как она нагревается летом в полдень. Бывает, больше сорока градусов. Шторки на окнах есть, но они не спасают. В час пик в жару невозможно слезать без перчаток — металл раскаленный".Управлять краном не так сложно: на старых направление задается рычагом, на более современных — джойстиками, как на игровых приставках, объясняет Бакалдина. Но любой маневр нужно просчитывать на два шага вперед, иначе не избежать трагедии.Каждому крану Елена придумывает имя: Дуглас, Катюша, Старушка. Сейчас она на Бывалом. Говорит, что профессию выбирала "по любви". Долгое время свои будни даже работой не называла. Говорила: иду на стройку. Будто это для нее — хобби.

https://ria.ru/20200829/dalnoboyschitsa-1576285344.html

https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html

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Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

общество, самара, тюмень, строительство