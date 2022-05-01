https://ria.ru/20220501/konfiskatsiya-1786419672.html
Володин призвал конфисковать активы бизнеса из недружественных стран
Володин призвал конфисковать активы бизнеса из недружественных стран - РИА Новости, 01.05.2022
Володин призвал конфисковать активы бизнеса из недружественных стран
Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:57
2022-05-01T08:57
2022-05-01T15:47
вячеслав володин
санкции в отношении россии
экономика
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", — считает депутат.По его словам, на российскую экономику это решение американских властей не повлияет, так как "изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие".В то же время Володин уверен, что золотвалютные резервы государству вернут — "никуда не денутся".Председатель Госдумы добавил, что сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров и в целом "действуют цивилизованно, в соответствии с нормами международного права". Этого, считает Володин, нельзя сказать о "недружественных странах" — Литве, Латвии, Польше и США, "которые просто занимаются воровством"."В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", — написал депутат.Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны, но не уточнил, каким способом.После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html
https://ria.ru/20220429/rezervy-1786167217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, санкции в отношении россии, экономика, россия
08:57 01.05.2022 (обновлено: 15:47 01.05.2022)
Володин призвал конфисковать активы бизнеса из недружественных стран
Спикер Госдумы Володин призвал конфисковать активы бизнеса из недружественных России стран
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Палата представителей США
приняла закон, разрешающий передачу Украине
замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", — считает депутат.
По его словам, на российскую экономику это решение американских властей не повлияет, так как "изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие".
В то же время Володин уверен, что золотвалютные резервы государству вернут — "никуда не денутся".
Председатель Госдумы
добавил, что сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России
, выкупают доли партнеров и в целом "действуют цивилизованно, в соответствии с нормами международного права". Этого, считает Володин, нельзя сказать о "недружественных странах" — Литве, Латвии, Польше и США, "которые просто занимаются воровством".
"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", — написал депутат.
Вырученные от продажи средства он предложил направить на развитие страны, но не уточнил, каким способом.
После начала российской военной операции на Украине
многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.