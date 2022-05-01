https://ria.ru/20220501/kiberbezopasnost-1786463103.html

В России запретят средства защиты информации недружественных стран

В России запретят средства защиты информации недружественных стран - РИА Новости, 01.05.2022

В России запретят средства защиты информации недружественных стран

С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:30

2022-05-01T16:30

2022-05-01T16:30

россия

технологии

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю:... установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220501/bank-1786449480.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, технологии