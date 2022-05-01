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В России запретят средства защиты информации недружественных стран - РИА Новости, 01.05.2022
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В России запретят средства защиты информации недружественных стран
В России запретят средства защиты информации недружественных стран - РИА Новости, 01.05.2022
В России запретят средства защиты информации недружественных стран
С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:30
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россия
технологии
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю:... установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними", - говорится в сообщении.
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россия, технологии
16:30 01.05.2022
 
В России запретят средства защиты информации недружественных стран

С 2025 года в России запрещаются средства защиты информации недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов Российской Федерации постановляю:... установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, либо аффилированные с ними", - говорится в сообщении.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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