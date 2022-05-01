https://ria.ru/20220501/kadyrov-1786485267.html

Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров

Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.05.2022

Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:42

2022-05-01T19:42

2022-05-01T19:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

попасная

россия

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 1 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден."Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут... Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами", - написал Кадыров.Он добавил, что мирная жизнь будет царить не только в Попасной, но и во всех городах и селах ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/kadyrov-1786052735.html

попасная

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, попасная, россия, украина, рамзан кадыров