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Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/kadyrov-1786485267.html
Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров
Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.05.2022
Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:42
2022-05-01T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
попасная
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден."Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут... Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами", - написал Кадыров.Он добавил, что мирная жизнь будет царить не только в Попасной, но и во всех городах и селах ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/kadyrov-1786052735.html
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в мире, владимир путин, попасная, россия, украина, рамзан кадыров
19:42 01.05.2022
 
Город Попасная скоро будет полностью освобожден, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что город Попасная скоро будет полностью освобожден

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден.
"Первое мая. День трудящегося народа. Здание рады города Попасная отныне будет служить интересам рабочего класса. Все. Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут... Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами", - написал Кадыров.
Он добавил, что мирная жизнь будет царить не только в Попасной, но и во всех городах и селах ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинПопаснаяРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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