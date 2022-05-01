https://ria.ru/20220501/investitsii-1786455022.html

Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте

Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте - РИА Новости, 01.05.2022

Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:21

2022-05-01T15:21

2022-05-01T15:21

экономика

россия

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее согласно закону "О концессионных соглашениях" одной из сторон такого соглашения могли стать иностранные граждане наряду с гражданами РФ. Принятый документ исключает возможность для иностранных инвесторов или российских юрлиц, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, заключать соглашения о государственно-частном партнерстве в области перевозок. Исключением станут члены Евразийского экономического союза.Законом уточняется, что объектами концессионного соглашения являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.Кроме того, предусматривается, что размер регулируемого тарифа на перевозки не может превышать при перевозках по муниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа, при перевозках по межмуниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам в пределах территории того же субъекта РФ.Также к полномочиям правительства РФ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП) относится установление примерного соглашения о ГЧП или о МЧП в отношении объекта транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.

https://ria.ru/20220501/podderzhka-1786449959.html

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евразийский экономический союз