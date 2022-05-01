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Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте - РИА Новости, 01.05.2022
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Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте
Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте - РИА Новости, 01.05.2022
Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:21
2022-05-01T15:21
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее согласно закону "О концессионных соглашениях" одной из сторон такого соглашения могли стать иностранные граждане наряду с гражданами РФ. Принятый документ исключает возможность для иностранных инвесторов или российских юрлиц, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, заключать соглашения о государственно-частном партнерстве в области перевозок. Исключением станут члены Евразийского экономического союза.Законом уточняется, что объектами концессионного соглашения являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.Кроме того, предусматривается, что размер регулируемого тарифа на перевозки не может превышать при перевозках по муниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа, при перевозках по межмуниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам в пределах территории того же субъекта РФ.Также к полномочиям правительства РФ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП) относится установление примерного соглашения о ГЧП или о МЧП в отношении объекта транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.
https://ria.ru/20220501/podderzhka-1786449959.html
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз
15:21 01.05.2022
 
Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте

Президент Путин подписал закон об исключении иностранных инвесторов из ГЧП на транспорте

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Ранее согласно закону "О концессионных соглашениях" одной из сторон такого соглашения могли стать иностранные граждане наряду с гражданами РФ. Принятый документ исключает возможность для иностранных инвесторов или российских юрлиц, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, заключать соглашения о государственно-частном партнерстве в области перевозок. Исключением станут члены Евразийского экономического союза.
Законом уточняется, что объектами концессионного соглашения являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.
Кроме того, предусматривается, что размер регулируемого тарифа на перевозки не может превышать при перевозках по муниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа, при перевозках по межмуниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам в пределах территории того же субъекта РФ.
Также к полномочиям правительства РФ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП) относится установление примерного соглашения о ГЧП или о МЧП в отношении объекта транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.
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