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Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
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Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров
США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:31
2022-05-01T23:31
сша
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, Россия не скрывает наличие такого типа вооружений."Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя", - сказал Лавров интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
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сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:31 01.05.2022
 
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров

Лавров: США прекратили диалог по стратегической стабильности, где обсуждали бы "гиперзвук"

© Фото : Public DomainГиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Public Domain
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Россия не скрывает наличие такого типа вооружений.
Гиперзвуковая боеголовка - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 22:36Новое оружие России
Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием
"Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя", - сказал Лавров интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
 
СШАРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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