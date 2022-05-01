https://ria.ru/20220501/gipezvuk-1786502629.html
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров
США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T23:31
2022-05-01T23:31
2022-05-01T23:31
сша
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, Россия не скрывает наличие такого типа вооружений."Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя", - сказал Лавров интервью итальянской телекомпании "Медиасет".
https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров
Лавров: США прекратили диалог по стратегической стабильности, где обсуждали бы "гиперзвук"