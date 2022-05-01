https://ria.ru/20220501/gipezvuk-1786502629.html

Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров

Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.05.2022

Россия была готова обсуждать с США гиперзвуковые системы, заявил Лавров

США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T23:31

2022-05-01T23:31

2022-05-01T23:31

сша

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, Россия не скрывает наличие такого типа вооружений."Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя", - сказал Лавров интервью итальянской телекомпании "Медиасет".

https://ria.ru/20220501/lavrov-1786498080.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)