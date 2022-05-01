https://ria.ru/20220501/gazoprovod-1786453625.html

Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу

Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу - РИА Новости, 01.05.2022

Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу

Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:05

2022-05-01T15:05

2022-05-01T18:26

польша

литва

финляндия

amber grid

gaz-system

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601705339_0:0:2519:1416_1920x0_80_0_0_8b1cc5803eaf44fd991dd630ffe4beca.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.Ранее польская компания-оператор Gaz-System подтвердила РИА Новости, что польско-литовский газопровод GIPL будет открыт 1 мая, хотя ранее планировалось запустить его в работу в середине 2022 года."Первого мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа", — говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.Согласно заявлению, официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 миллионов евро, а Евросоюз финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.

https://ria.ru/20220330/gazoprovod-1780854882.html

польша

литва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, литва, финляндия, amber grid, gaz-system, экономика