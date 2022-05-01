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Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу - РИА Новости, 01.05.2022
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Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу
Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу - РИА Новости, 01.05.2022
Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу
Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:05
2022-05-01T18:26
польша
литва
финляндия
amber grid
gaz-system
экономика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.Ранее польская компания-оператор Gaz-System подтвердила РИА Новости, что польско-литовский газопровод GIPL будет открыт 1 мая, хотя ранее планировалось запустить его в работу в середине 2022 года."Первого мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа", — говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.Согласно заявлению, официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 миллионов евро, а Евросоюз финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.
https://ria.ru/20220330/gazoprovod-1780854882.html
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польша, литва, финляндия, amber grid, gaz-system, экономика
15:05 01.05.2022 (обновлено: 18:26 01.05.2022)
 
Польско-литовский газопровод GIPL запустили в работу

Компания Amber Grid сообщила, что польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода GIPL в районе деревни Гнаты-Сочевка в Польше
Строительство газопровода GIPL в районе деревни Гнаты-Сочевка в Польше - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Строительство газопровода GIPL в районе деревни Гнаты-Сочевка в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.
Ранее польская компания-оператор Gaz-System подтвердила РИА Новости, что польско-литовский газопровод GIPL будет открыт 1 мая, хотя ранее планировалось запустить его в работу в середине 2022 года.
"Первого мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа", — говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.
Согласно заявлению, официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая с участием президентов Литвы, Польши, Латвии, министров энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссара по вопросам энергетики.
Газопровод GIPL свяжет газовые рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в этот проект составляет около 500 миллионов евро, а Евросоюз финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.
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ПольшаЛитваФинляндияAmber GridGaz-SystemЭкономика
 
 
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