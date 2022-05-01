https://ria.ru/20220501/festival-1786463867.html
В Белгороде открылся фестиваль "Река в цвету"
В Белгороде открылся фестиваль "Река в цвету" - РИА Новости, 01.05.2022
В Белгороде открылся фестиваль "Река в цвету"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в открытии фестиваля "Река в цвету", к которому на белгородских клумбах вырастили более 2,5... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T16:38
2022-05-01T16:38
2022-05-01T16:38
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в открытии фестиваля "Река в цвету", к которому на белгородских клумбах вырастили более 2,5 миллиона тюльпанов, сообщает в воскресенье правительство региона.Фестиваль в Белгороде проходит с 1 по 3 мая в парке Победы, на набережной реки Везёлки, на территории перед развлекательным центром "Мастерславль"."Специально к мероприятию на белгородских клумбах вырастили более 2,5 миллиона тюльпанов. Они радуют горожан не только на центральных улицах, но и в районе Харьковской горы", - говорится в сообщении облправительства.Главной особенностью мероприятия традиционно являются цветочные клумбы на водной глади реки. Вниманию зрителей и гостей фестиваля также представлены новые арт-объекты, среди которых необычные кинетические скульптуры. Центральной стала композиция "Сад в яйце". От этой скульптуры начинается маршрут фестиваля. Её авторы – Андрей Асерьянц и скульптор-кинетик Йонас Эггер. В рамках мероприятия можно принять участие в мастер-классах по выращиванию цветов и декорированию. Кроме того, для посетителей предусмотрена музыкальная программа от творческих коллективов региона и Белгородской филармонии.
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общество, белгород, белгородская область, россия
В Белгороде открылся фестиваль "Река в цвету"
Фестиваль, к которому высадили более 2,5 миллиона тюльпанов, открылся в Белгороде
БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в открытии фестиваля "Река в цвету", к которому на белгородских клумбах вырастили более 2,5 миллиона тюльпанов, сообщает в воскресенье правительство региона.
Фестиваль в Белгороде
проходит с 1 по 3 мая в парке Победы, на набережной реки Везёлки, на территории перед развлекательным центром "Мастерславль".
"Специально к мероприятию на белгородских клумбах вырастили более 2,5 миллиона тюльпанов. Они радуют горожан не только на центральных улицах, но и в районе Харьковской горы", - говорится в сообщении облправительства.
Главной особенностью мероприятия традиционно являются цветочные клумбы на водной глади реки. Вниманию зрителей и гостей фестиваля также представлены новые арт-объекты, среди которых необычные кинетические скульптуры. Центральной стала композиция "Сад в яйце". От этой скульптуры начинается маршрут фестиваля. Её авторы – Андрей Асерьянц и скульптор-кинетик Йонас Эггер. В рамках мероприятия можно принять участие в мастер-классах по выращиванию цветов и декорированию. Кроме того, для посетителей предусмотрена музыкальная программа от творческих коллективов региона и Белгородской филармонии.
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