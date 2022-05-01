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Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786495057.html
Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными
Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными - РИА Новости, 01.05.2022
Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными
Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых украинские силовики удерживали в качестве живого щита, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:33
2022-05-01T21:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
попасная
лнр
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых украинские силовики удерживали в качестве живого щита, сообщили в ведомстве."В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население", - сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.Боец с позывным "Комар", участвовавший в операции, уточнил, что эвакуировали около 40 человек."Держали в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики) их не отпускали", - добавил "Комар". Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медицинскую помощь.По данным ведомства, сейчас силовики находятся в северо-западной части города, где они оборудовали позиции в жилых домах.
https://ria.ru/20220501/donbass-1786428563.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, попасная, лнр
21:33 01.05.2022
 
Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными

Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, которых ВСУ удерживали как заложников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенный пункт Попасная в ЛНР
Населенный пункт Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Населенный пункт Попасная в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых украинские силовики удерживали в качестве живого щита, сообщили в ведомстве.
"В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население", - сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.
Боец с позывным "Комар", участвовавший в операции, уточнил, что эвакуировали около 40 человек.
"Держали в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики) их не отпускали", - добавил "Комар". Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
По данным ведомства, сейчас силовики находятся в северо-западной части города, где они оборудовали позиции в жилых домах.
Бойцы Народной милиции ЛНР в селе Крымское Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили девять человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныПопаснаяЛНР
 
 
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