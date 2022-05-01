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Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными

Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными - РИА Новости, 01.05.2022

Силы ЛНР вывели сорок жителей Попасной, удерживаемых украинскими военными

Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых украинские силовики удерживали в качестве живого щита, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:33

2022-05-01T21:33

2022-05-01T21:33

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ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из города Попасная 40 мирных жителей, которых украинские силовики удерживали в качестве живого щита, сообщили в ведомстве."В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население", - сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.Боец с позывным "Комар", участвовавший в операции, уточнил, что эвакуировали около 40 человек."Держали в заложниках. Пока наши не выбили, они (силовики) их не отпускали", - добавил "Комар". Среди мирного населения были раненые, сейчас им оказывают медицинскую помощь.По данным ведомства, сейчас силовики находятся в северо-западной части города, где они оборудовали позиции в жилых домах.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, попасная, лнр