https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481895.html

МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя - РИА Новости, 01.05.2022

МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

Международный комитет Красного Креста подтвердил начало эвакуации мирных жителей из Мариуполя спустя четыре часа после её начала. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T19:09

2022-05-01T19:09

2022-05-01T19:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

международный комитет красного креста (мккк)

оон

мариуполь

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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подтвердил начало эвакуации мирных жителей из Мариуполя спустя четыре часа после её начала."МККК подтверждает, что операция по обеспечению безопасного прохода (из Мариуполя) продолжается в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой по эвакуации гражданских лиц стартовал 29 апреля, проехал около 230 километров и достиг завода в Мариуполе в субботу утром по местному времени", - заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МККК Джейсон Страциузо.Представитель МККК подчеркнул, что другие детали операции на данном этапе раскрываться не будут, "поскольку это может серьезно угрожать безопасности гражданских лиц и конвоя".Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Ранее об организованной эвакуации мирных граждан с территории "Азовстали" и прилегающих кварталов в воскресенье сообщил корреспондент РИА Новости, первые группы вышли из близлежащих к заводу домов накануне, среди эвакуированных много женщин и детей.Как сообщал корреспондент РИА Новости из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, прибывшие туда эвакуированные мирные граждане в присутствии сотрудников ООН и МККК сами решают, куда им ехать - в подконтрольное Киеву Запорожье или в Россию.

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, международный комитет красного креста (мккк), оон, мариуполь