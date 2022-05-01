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МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя - РИА Новости, 01.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481895.html
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя - РИА Новости, 01.05.2022
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя
Международный комитет Красного Креста подтвердил начало эвакуации мирных жителей из Мариуполя спустя четыре часа после её начала. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T19:09
2022-05-01T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
международный комитет красного креста (мккк)
оон
мариуполь
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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подтвердил начало эвакуации мирных жителей из Мариуполя спустя четыре часа после её начала."МККК подтверждает, что операция по обеспечению безопасного прохода (из Мариуполя) продолжается в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой по эвакуации гражданских лиц стартовал 29 апреля, проехал около 230 километров и достиг завода в Мариуполе в субботу утром по местному времени", - заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МККК Джейсон Страциузо.Представитель МККК подчеркнул, что другие детали операции на данном этапе раскрываться не будут, "поскольку это может серьезно угрожать безопасности гражданских лиц и конвоя".Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Ранее об организованной эвакуации мирных граждан с территории "Азовстали" и прилегающих кварталов в воскресенье сообщил корреспондент РИА Новости, первые группы вышли из близлежащих к заводу домов накануне, среди эвакуированных много женщин и детей.Как сообщал корреспондент РИА Новости из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, прибывшие туда эвакуированные мирные граждане в присутствии сотрудников ООН и МККК сами решают, куда им ехать - в подконтрольное Киеву Запорожье или в Россию.
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481215.html
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в мире, россия, международный комитет красного креста (мккк), оон, мариуполь
19:09 01.05.2022 (обновлено: 19:11 01.05.2022)
 
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

МККК подтвердил эвакуацию гражданских лиц из Мариуполя спустя четыре часа после ее начала

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подтвердил начало эвакуации мирных жителей из Мариуполя спустя четыре часа после её начала.
"МККК подтверждает, что операция по обеспечению безопасного прохода (из Мариуполя) продолжается в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой по эвакуации гражданских лиц стартовал 29 апреля, проехал около 230 километров и достиг завода в Мариуполе в субботу утром по местному времени", - заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МККК Джейсон Страциузо.
Представитель МККК подчеркнул, что другие детали операции на данном этапе раскрываться не будут, "поскольку это может серьезно угрожать безопасности гражданских лиц и конвоя".
Как сообщали в Минобороны РФ, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими нацистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Эвакуированные российскими военнослужащими с завода "Азовсталь" гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
Автобусы, на которых мирные жители из района Азовстали прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 17:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
Ранее об организованной эвакуации мирных граждан с территории "Азовстали" и прилегающих кварталов в воскресенье сообщил корреспондент РИА Новости, первые группы вышли из близлежащих к заводу домов накануне, среди эвакуированных много женщин и детей.
Как сообщал корреспондент РИА Новости из временного лагеря в селе Безыменное в ДНР, прибывшие туда эвакуированные мирные граждане в присутствии сотрудников ООН и МККК сами решают, куда им ехать - в подконтрольное Киеву Запорожье или в Россию.
Военнослужащие возле автобуса с мирными жителями из района Азовстали в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 18:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вышедшие с прилегающих к "Азовстали" территорий решают, куда ехать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНМариуполь
 
 
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