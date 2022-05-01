18:31 01.05.2022 (обновлено: 00:43 02.05.2022)
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских
Минобороны России заявило об эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе 80 гражданских лиц
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
"Благодаря инициативе президента Российской Федерации В. В. Путина с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.
Всех освобожденных гражданских лиц перевезли в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь.
Тех мирных жителей, что пожелали попасть в подконтрольные киевским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
Ситуация на "Азовстали"
Шестнадцатого апреля официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.