https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786478443.html

С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских

С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских - РИА Новости, 02.05.2022

С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских

С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-01T18:31

2022-05-01T18:31

2022-05-02T00:43

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

украина

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донецкая народная республика

в мире

игорь конашенков

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.Уточняется, что подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.Всех освобожденных гражданских лиц перевезли в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь.Тех мирных жителей, что пожелали попасть в подконтрольные киевским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Ситуация на "Азовстали"Шестнадцатого апреля официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220501/sledovateli-1786419906.html

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html

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мариуполь, украина, оон, донецкая народная республика, в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия