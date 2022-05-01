Рейтинг@Mail.ru
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786478443.html
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских - РИА Новости, 02.05.2022
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских
С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-01T18:31
2022-05-02T00:43
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
украина
оон
донецкая народная республика
в мире
игорь конашенков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786453910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db18aee7c3205c102e35e6ba48889298.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.Уточняется, что подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.Всех освобожденных гражданских лиц перевезли в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь.Тех мирных жителей, что пожелали попасть в подконтрольные киевским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Ситуация на "Азовстали"Шестнадцатого апреля официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220501/sledovateli-1786419906.html
https://ria.ru/20220501/mariupol-1786472263.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786453910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e178f6f547a3644f19c9006b89c8f82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, украина, оон, донецкая народная республика, в мире, игорь конашенков, владимир путин, россия
18:31 01.05.2022 (обновлено: 00:43 02.05.2022)
 
С "Азовстали" удалось вызволить удерживавшихся ВСУ 80 гражданских

Минобороны России заявило об эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе 80 гражданских лиц

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 мирных жителей, удерживавшихся боевиками, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

"Благодаря инициативе президента Российской Федерации В. В. Путина с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.
Всех освобожденных гражданских лиц перевезли в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь.
Поврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные следователи начали прием граждан в Мариуполе
Тех мирных жителей, что пожелали попасть в подконтрольные киевским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Ситуация на "Азовстали"

Шестнадцатого апреля официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин 26 апреля заявлял, что завод полностью изолирован.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Автобусы, на которых мирные жители из района Азовстали прибыли в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 17:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский спустя три часа признал факт эвакуации гражданских с "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольУкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала