https://ria.ru/20220501/eksperiment-1786412957.html

В России начался эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО

В России начался эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО - РИА Новости, 01.05.2022

В России начался эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО

Минцифры России с 1 мая проведет эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего России, эксперимент... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T06:36

2022-05-01T06:36

2022-05-01T16:18

технологии

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минцифры России с 1 мая проведет эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего России, эксперимент продлится два года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Открытие ПО — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения."Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения", — говорится в документе.Уточняется, что задачами эксперимента являются создание в стране условий для публикации отрытого отечественного ПО в целях его свободного использования, модификации и распространения.В рамках эксперимента планируется создать национальный репозиторий, предназначенный для свободной публикации и сопровождения хранилищ исходных текстов ПО и дополнительных данных, используемых при управлении процессами создания, изменения и хранения ПО физическими и юридическими лицами без ограничений.Участниками эксперимента станут Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/minoborony-1785676645.html

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технологии, россия