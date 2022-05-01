https://ria.ru/20220501/ekaterinburg-1786421729.html

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург - РИА Новости, 01.05.2022

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург

Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:27

2022-05-01T09:27

2022-05-01T09:27

происшествия

вадим шумков

екатеринбург

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС."По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Свердловской области, причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что при сохранении текущей метеорологической обстановки к вечеру воскресенья ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.В четверг огонь от ландшафтного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка" в Кургане, горели 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, по данным экстренных служб, в населенном пункте Моревское происходило горение после перехода огня от пала сухой растительности пяти жилых и шести нежилых домов. Позже МЧС РФ сообщило, что пожары удалось локализовать на общей площади 8 тысяч квадратных метров, в том числе в Моревском на площади 1 тысяча квадратных метров. В регионе ввели режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что из-за пожаров пострадали 55 дачных строений и 6 жилых домов.

https://ria.ru/20220428/pozhary-1786041740.html

https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вадим шумков, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)