https://ria.ru/20220501/ekaterinburg-1786421729.html
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург - РИА Новости, 01.05.2022
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:27
2022-05-01T09:27
2022-05-01T09:27
происшествия
вадим шумков
екатеринбург
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС."По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Свердловской области, причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что при сохранении текущей метеорологической обстановки к вечеру воскресенья ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.В четверг огонь от ландшафтного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка" в Кургане, горели 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, по данным экстренных служб, в населенном пункте Моревское происходило горение после перехода огня от пала сухой растительности пяти жилых и шести нежилых домов. Позже МЧС РФ сообщило, что пожары удалось локализовать на общей площади 8 тысяч квадратных метров, в том числе в Моревском на площади 1 тысяча квадратных метров. В регионе ввели режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что из-за пожаров пострадали 55 дачных строений и 6 жилых домов.
https://ria.ru/20220428/pozhary-1786041740.html
https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вадим шумков, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург
Смог накрыл Екатеринбург из-за пожаров в Курганской области