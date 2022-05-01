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Смог и запах гари накрыли Екатеринбург - РИА Новости, 01.05.2022
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Смог и запах гари накрыли Екатеринбург
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург - РИА Новости, 01.05.2022
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T09:27
2022-05-01T09:27
происшествия
вадим шумков
екатеринбург
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС."По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Свердловской области, причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что при сохранении текущей метеорологической обстановки к вечеру воскресенья ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.В четверг огонь от ландшафтного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка" в Кургане, горели 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, по данным экстренных служб, в населенном пункте Моревское происходило горение после перехода огня от пала сухой растительности пяти жилых и шести нежилых домов. Позже МЧС РФ сообщило, что пожары удалось локализовать на общей площади 8 тысяч квадратных метров, в том числе в Моревском на площади 1 тысяча квадратных метров. В регионе ввели режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что из-за пожаров пострадали 55 дачных строений и 6 жилых домов.
https://ria.ru/20220428/pozhary-1786041740.html
https://ria.ru/20220501/pozhary-1786409328.html
екатеринбург
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происшествия, вадим шумков, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:27 01.05.2022
 
Смог и запах гари накрыли Екатеринбург

Смог накрыл Екатеринбург из-за пожаров в Курганской области

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Смог и запах гари накрыли Екатеринбург из-за действующих в Курганской области природных пожаров, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
"По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Свердловской области, причиной появления смога в Екатеринбурге служат природные пожары на территории Курганской области", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 22:17
В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Отмечается, что при сохранении текущей метеорологической обстановки к вечеру воскресенья ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.
В четверг огонь от ландшафтного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка" в Кургане, горели 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, по данным экстренных служб, в населенном пункте Моревское происходило горение после перехода огня от пала сухой растительности пяти жилых и шести нежилых домов. Позже МЧС РФ сообщило, что пожары удалось локализовать на общей площади 8 тысяч квадратных метров, в том числе в Моревском на площади 1 тысяча квадратных метров. В регионе ввели режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что из-за пожаров пострадали 55 дачных строений и 6 жилых домов.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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ПроисшествияВадим ШумковЕкатеринбургРоссияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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